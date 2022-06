„Určité indicie tady byly.“ Opozice tepe do vedení Prahy, žádá konec Hřiba

Witowski tvrdí, že během celých dvou let představenstvo vždy postupovalo tak, aby veškeré rozhodování bylo ve prospěch společnosti a že veškeré peníze byly vynaloženy s péčí řádného hospodáře a nenarazil údajně na nic, co by si zasloužilo zájem policie. „Kdybychom to věděli, tak samozřejmě na policii jdeme.“