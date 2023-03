Útok na Národní muzeum: Napřed je dostali do varu, pak si šli vybít vztek

Ukrajinská vlajka je zástupným symbolem. Ti lidé mají vztek a ta vlajka je jediné, co vidí. Je to fyzický symbol, se kterým se můžete vypořádat, abyste naznačil, že se chcete vypořádat s určitým problémem. Kdyby tam visel veliký portrét premiéra Petra Fialy, šli by strhnout ten.

Viděl jsem video, které natočil pan Bartoníček (Radek Bartoníček, reportér Hospodářských novin – pozn. red.) a v něm tento člověk mluví. Působil na něm spíše jako nešťastný, nežli extrémní. Je tady řada lidí, kteří se otevřeně hlásí k podpoře Ruska, nemyslím si ale, že by jejich počet dramaticky stoupal. To, že si tento demonstrant dal na sebe „zetko“ a nášivku vagnerovců, může být kanalizací jeho vzteku, respektive frustrace. Mohl tím chtít říct: „Když vy to Rusko nenávidíte, tak já se k tomu schválně přihlásím, abych vás naštval.“ Takový člověk podle fotek, co jsem viděl, tam byl jeden. S ruskými vlajkami jich ovšem bylo více.