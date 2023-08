Poslanci dnes řeší změny, které pocítí rodiče, samoživitelé i nemocní

Připravovaná podoba dávky ale bude platit jen pro někoho. O 50 tisíc korun (75 tisíc korun u vícerčat) si polepší pouze rodiče dětí narozených od 1. ledna 2024. Navíc se zkrátí maximální doba, po kterou lze rodičovský příspěvek získat. Namísto do čtyř let dítěte to bude nově do tří let.