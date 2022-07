Zpráva, na kterou všichni v Hřensku čekají. Kdy zaprší

„Změna by mohla přijít až zítra,“ říká v rozhovoru meteoroložka Klára Bubnová z pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem. Ve Hřensku by se mohly objevit bouřky, o víkendu se i ochladí.

Dnes se toho měnit moc nebude. Bude stále vysoká oblačnost, vítr spíš slabší, od jihu nebo jihovýchodu. Změna by mohla přijít až zítra – odpoledne nebo večer by mohlo zapršet, mohou se také objevit nějaké bouřky. Pokud by se tam něco trefilo, mohlo by napršet i okolo 40 milimetrů. Ale bouřky jsou lokální, takže je těžké je předvídat přesně. Mohou se vyskytnout také přeháňky, to by samozřejmě úhrny byly nižší – okolo několika milimetrů.