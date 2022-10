Hledá podnikatelské hvězdy a říká: Jsme podnikaví, ale chybí nám vytrvalost

Martina Kneiflová stojí v čele EY Česká republika od ledna letošního roku. Ve společnosti však působí již více než dvacet let, naposledy jako partnerka daňového oddělení a vedoucí týmu poradenství v oblasti lidských zdrojů.

Díky své angažovanosti v soutěži EY Podnikatel roku si kontinuálně udržuje skvělý přehled o firmách z první podnikatelské ligy a také v podnikatelském prostředí Česka se logicky vyzná velmi dobře.

„Česká legislativa je v řadě případů složitější, než by bylo optimální,“ říká v rozhovoru pro Seznam Zprávy. I tak je přesvědčena, že se v Česku podniká dobře, což potvrzují úspěchy řady firem působících jak na tuzemské scéně, tak na mezinárodních trzích.

Co by podle vás podnikateli nemělo při budování úspěšné firmy chybět?

Odvaha, motivace, pracovitost, ale také vytrvalost. To všechno jsou podle mě nezbytné aspekty, bohužel ale samy o sobě úspěšnost firmy nezaručí. K úspěchu je potřeba mít také trochu štěstí, přijít se správným nápadem ve správný čas a na správném místě, obklopit se spolehlivými lidmi a nevzdávat se.

Jak důležité je pro úspěch v podnikání vzdělání?

Vzdělání je samozřejmě obecně velmi důležité, myslím ale, že úspěch podnikatele ovlivní spíše nepřímo. Vždy pochopitelně závisí na oboru podnikání – v mnoha případech se k podnikání v určitém segmentu bez odpovídajícího vzdělání vůbec nedostanete.

Hraje v začátcích podnikání významnou roli věk?

Podnikat je možné začít v každém věku a každá životní etapa vám v něčem trochu pomůže a trochu vás omezí. Pokud už máte něco za sebou, pomohou vám vaše zkušenosti, pokud jste mladý, budete mít více energie a do všeho se vrhnete po hlavě. Vidíme to u účastníků naší soutěže EY Podnikatel roku, do které se přihlašují nejen mladí nadějní, ale také velezkušení matadoři. Bez ohledu na věk je spojuje řada vlastností, které jsem již zmínila.

Řada úspěšných podnikatelů za svůj život zakládá více společností, často si v nich trvale ponechávají podíl. Čím to je?

Každá firma je pro podnikatele tak trochu jeho dítě, takže pokud to jde, chce vidět, jak se firma dále vyvíjí, roste, chce to své dítě dále alespoň trochu ovlivňovat. Zároveň chápu i motivaci zakládat další firmy – podnikatelé mají často nový unikátní nápad, který je jednodušší rozvíjet v nové firmě, protože se do stávajícího podnikání úplně nehodí.

Existuje názor, že Češi jsou velmi podnikaví, ale špatní podnikatelé. Jak chápete rozdíl mezi podnikáním a podnikavostí?

Naprosto souhlasím s tím, že Češi jsou obecně velmi podnikaví. Jsme zvědaví, hledáme cesty, jak věci dělat lépe, jednodušeji, s nižšími náklady. Někdo v tom může vidět věčnou nespokojenost, já v tom vidím inovativní myšlení. Podnikání jako dlouhodobá činnost ale není jen o podnikavosti, ale také o vytrvalosti, která řadě lidí chybí. Každopádně si nemyslím, že by byli Češi špatní podnikatelé. Na základě zkušeností s účastníky soutěže EY Podnikatel roku si odvažuji naopak tvrdit, že pokud mají tu správnou motivaci, jsou Češi podnikatelé dobří a úspěšní.

Podnikatel roku 2022 Soutěž pořádaná poradenskou společností EY od roku 1996 ve Spojených státech a od roku 2000 i v České republice. Každoročně oceňuje podnikatele v několika kategoriích, nejprve v regionálních a následně v národních kolech. Uzávěrka přihlášek a nominací do 23. ročníku Podnikatele roku je již 21. 10. 2022.

Podniká se v Česku dobře? Je česká legislativa upravující podnikání jeho podporou, nebo spíš překážkou?

Myslím, že se v Česku obecně podniká dobře. Jen je v řadě případů legislativa složitější, než by bylo optimální, navíc se pravidla velmi často mění. Rozhodně si nemyslím, že by předpisy byly překážkou podnikání.

Jak se v Česku podniká cizincům?

Záleží na tom, na co jsou cizinci zvyklí. Pokud přicházejí ze země, kde je podnikání málo regulované nebo dodržování pravidel nikdo nevymáhá, může to být trochu šok. Pro ty ostatní nebude české prostředí nijak překvapivé ani složité.

Existuje v Česku efektivní podpora podnikatelům, kteří hodlají expandovat na zahraniční trhy?

Myslím, že podpora expanze do zahraničí funguje spíše obráceně – tedy zahraniční země lákají české podnikatele různými pobídkami, úlevami nebo informačními kampaněmi.

Kolik z podnikatelů loni oceněných v soutěži EY Podnikatel roku je aktivních i v zahraničí?

Podnikatelé ocenění v hlavní kategorii soutěže, tedy celostátní finalisté, krajští vítězové, EY Začínající podnikatelé roku a EY Společensky prospěšný podnikatel roku jsou v zahraničí aktivní všichni. Naopak vítězové Ceny České televize za podnikatelský přínos kultuře a umění jsou ryze lokální, což ovšem odpovídá poslání této soutěžní kategorie.

Může se soutěže zúčastnit český podnikatel podnikající pouze v zahraničí?

Podnikatel, který se přihlásí do soutěže v Česku, by měl v tuzemsku podnikat alespoň částečně. Pro hodnocení je totiž důležitý mimo jiné i jeho přínos pro oblast a komunitu, kde působí. Chápeme, že třeba u ryze technologických firem, které podnikají globálně a virtuálně, je to občas složité posoudit, ale aktivita v Česku je pro vstup do soutěže nutná.

Čeští podnikatelé, kteří podnikají výhradně v zahraničí, se mohou do soutěže zapojit v zemi svého podnikání. Soutěž EY Podnikatel roku je totiž globální a pořádá se téměř v šedesáti zemích světa.

Liší se v něčem český podnikatel od podnikatelů z jiných evropských zemí?

Nemyslím, že by se jakkoli čeští podnikatelé lišili.

Jak se špičkoví čeští podnikatelé stavějí k problematice ESG?

ESG se v Česku začalo intenzivněji řešit zhruba před třemi lety, kdy jsme zaznamenali nárůst poptávky po poradenských službách v této oblasti. Zároveň velký zájem o udržitelnost vidíme i na účastnících soutěže EY Podnikatel roku. Podle mé zkušenosti se čeští podnikatelé k této problematice staví velmi aktivně.

Martina Kneiflová Absolventka pražské VŠE v EY začínala jako konzultantka v daňovém oddělení, kde se začala specializovat zejména na mezinárodní zdanění a pojištění fyzických osob a problematiku lidských zdrojů.

V roce 2012 se stala vedoucí partnerkou týmu pro poradenství v oblasti mobility a imigrace, později ve stejném oboru přebrala odpovědnost za celý region střední a jihovýchodní Evropy.

V současnosti je vedoucí partnerkou EY Česká republika, když ve vedení společnosti na začátku roku 2022 vystřídala Magdalenu Souček.

Je vdaná, má dvě dcery a tři psy, ve volném čase se dlouhodobě věnuje zpívání.

V jakém oboru byste dnes začala podnikat, pokud byste si mohla vybrat? Jaký obor má dnes největší perspektivu?

Upřímně přiznávám, že na podnikání nejsem ten správný typ, protože mi chybí některé pro podnikání klíčové vlastnosti. Ale kdybych je měla, bylo by to něco spojeného s technologiemi.

Kdo je podle vás lepší podnikatel – ten, kdo generuje větší zisk, nebo ten, kdo je prokazatelně prospěšnější pro společnost?