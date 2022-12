Místo papírů nuly a jedničky. Českým firmám s tím pomůže karetní obr

Mikro a malé podniky jsou páteří české ekonomiky. Do této kategorie se v Česku řadí 19 z 20 firem, které zaměstnávají téměř polovinu pracující populace. Kvůli současné ekonomické krizi ale většina z nich spíš jen přežívá.

„Malé podniky se stále ještě zcela nevzpamatovaly z dopadů pandemie a už se musejí vyrovnávat s novou vlnou potíží,“ uvedl Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. Z průzkumu, jehož výsledky společnost zveřejnila v první polovině listopadu, vyplynulo, že celé dvě třetiny dotazovaných podniků pociťují negativní důsledky krize a obávají se, že budou přetrvávat nejméně jeden rok.

V rozhovoru pro SZ Byznys představil Čarný program Strive Czechia, v rámci kterého hodlá Mastercard v nadcházejících třech letech v Česku utratit 5,5 milionu dolarů. Padnout mají na podporu digitalizace malých byznysů a konkrétní aktivity firma podnikatelům představí na jaře 2023.

Každá krize je prý příležitostí. Platí to i o současné situaci, kdy se zejména na menší firmy valí jedna pohroma za druhou?

Jakkoliv to s ohledem na závažné potíže některých podnikatelů možná může znít nepatřičně, řeknu, že to platí i dnes. Samozřejmě se to nedá vztáhnout úplně na každého, bohužel. Ale nutnost šetřit, fungovat efektivně, na jedné straně ještě lépe komunikovat se zákazníky a na straně druhé možná přemýšlet ještě více probyznysově, to je přece výzva. A kdo v ní obstojí, bude z této zkoušky v budoucnu profitovat.

V souvislosti s efektivitou a růstem podnikání je dnes často skloňován pojem digitalizace. Půjde teď, kdy firmy dramaticky ořezávají všechny výdaje a odkládají investice, digitalizace byznysu stranou?

Věřím, že ne. Digitalizace je jedním z nástrojů, který dokáže podnikateli rozvázat ruce, oprostit jej od činností sice nutných, ale pro byznys ve výsledku málo efektivních, a naopak poskytnout významnou podporu v tom, co je pro ten který byznys doopravdy klíčové. To mohou být zejména data o trhu, o zákazníkovi, ale také o podniku samotném. Umí poskytnout informace, které jsou pro podnikání extrémně důležité.

Vím, že digitalizace není pro celou řadu menších podnikatelů atraktivním pojmem, není tím, za čím by se chtěli hnát. To je realita a mnohdy se není čemu divit. Pak to však pramení ze špatného pochopení problému. Digitalizace, anebo říkejme využívání moderních informačních technologií, nesmí být cílem samotným. Technologie jsou totiž efektivním prostředkem k dosažení cílů. Ke zvyšování efektivity, ke snižování nákladů, k navyšování obratu a samozřejmě zisku.

Zavádění nových technologií, ať už jde o malé, nebo velké podniky, vždy představuje náklady. Na jejich pořízení, ale také na zavedení do praxe, školení zaměstnanců…

Souhlasím a jsem rád, že už v tuto chvíli probíhají v rámci iniciativy Strive Czechia jednání s partnerskými poskytovateli finančních služeb o tom, jak malým podnikům v této oblasti pomáhat. Jednou z cest bude třeba navrhovat konkrétní finanční produkty odpovídající právě potřebám mikro a malých podnikatelů.

Slabé místo financování malých byznysů dnes vidím především v málo pružném systému propojování obou stran. Problémem je vlastně jakási asymetrie informací, kdy na jedné straně máme podniky, které financování potřebují a chtějí ho, a na druhé straně jsou finanční instituce, které by v principu rády poskytovaly více financování, ale v praxi se nakonec vzájemně nepotkají, obrazně řečeno.

Složité aplikace a způsoby posuzování žádostí modelované primárně pro jiný typ podniků, to je typicky problém banky. U zájemce o financování to zase může být způsob prezentace vlastního, někdy možná značně specifického byznysu, co může žádost o úvěr ve výsledku zkomplikovat. A právě tím se chceme v rámci iniciativy Strive mimo jiné zabývat.

Nepříznivé okolnosti se teď řetězí a společně vytvářejí především na malé firmy a drobné podnikatele extrémní tlak. Michal Čarný, generální ředitel společnosti Mastercard pro Českou republiku a Slovensko

Současně je třeba říct, že všechno není pouze o penězích. Průzkum Centra pro inkluzivní růst společnosti Mastercard jasně ukazuje, že se česká scéna malých podnikatelů při začleňování moderních technologií do svého podnikání potýká i s dalšími překážkami.

Velmi často respondenti zmiňovali nejistotu ohledně reálných přínosů moderních technologií a obavy, že digitální řešení nejsou pro malé podniky vhodná. Je tedy patrná nedostatečná orientace v celém problému, počínaje porozuměním, co doopravdy potřebuji, až po analýzu nabídky dodavatelů daných řešení. Vědět, co všechno existuje, co se hodí pro můj podnik a co mi to doopravdy může přinést, totiž není samozřejmost.

Český podnikatel rád inovuje a rozhodně bych neřekl, že je přehnaně konzervativní. Logicky však při implementaci nových řešení ocení kvalitní podporu a právě zde, a tedy nejen ve financování, vidím stále velký prostor pro zlepšování.

A jaký je v tomto ohledu třeba britský podnikatel? Stejný program Mastercard odstartoval právě ve Velké Británii.

Ano, to je pravda. Česko je první unijní zemí, kde se Strive rozběhl, kromě Británie a Česka pak ještě ve Spojených státech a v Mexiku.

K podobnostem a odlišnostem mohu říci, že každý ten trh je logicky jiný, každý má svá specifika. Pravdou je ale i to, že také britský trh se podobně jako ten náš potýká s určitými nedostatky v povědomí o digitálních nástrojích a s dostupností vzdělávání zaměřeného na jejich efektivní využívání.

Když jste v listopadu v Česku poprvé představoval program Strive Czechia, mimo jiné jste sliboval pomáhat malým podnikům s přístupem k centralizovaným zdrojům podpory digitalizace. Co konkrétně si pod těmito centralizovanými zdroji podpory máme představit?

Představte si jedno místo, jednu adresu v digitálním světě, na které se při její návštěvě dozvíte, v čem jste doopravdy silní a které oblasti naopak nabízejí potenciál ke zlepšení. Následně byste se dozvěděl o digitálních nástrojích, které by právě váš podnik mohly posunout zase o něco dál. Například se vám potvrdí, že už máte kvalitně digitalizované účetnictví, ale prospělo by vám lepší využívání digitálních technologií v marketingu a komunikaci s klienty.

V ideálním případě by potom měl následovat hezký příklad toho, jak si někdo se stejnou výzvou poradil, kde využil jaké technologie a co mu to přineslo. A to nás vlastně vrací na začátek, protože nyní musí logicky přijít otázka na to, kde a jakým způsobem si mohu prezentované nástroje pořídit, jak je ve svojí firmě nejlépe implementovat a tak dále. Cílem programu Strive je podpora, na jejímž konci budou hmatatelné výsledky, to znamená firmy, které pokročily v digitalizaci svého podnikání a přináší jim to lepší hospodářské výsledky.

Takovou péči bych očekával od Ministerstva průmyslu a obchodu, možná Ministerstva pro místní rozvoj. Proč se takto angažuje Mastercard?