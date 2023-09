Budoucnost určil za tři hodiny. Zemřel „otec“ největší jaderné flotily v Evropě

Takovým dobrým příkladem, na kterém sám Boiteux problém ilustroval, byly vodní elektrárny. Na tyto zdroje těsně po válce francouzská energetika do značné míry spoléhala. Řekněme, že vodní elektrárna pracuje na poloviční výkon. Kolik by měla stát každá další kilowatthodina, kterou vyrobí? Pustit přes turbínu trochu vody nestojí de facto nic. Má tedy „elektřina navíc“ stát nula? Ale když pracuje na sto procent průtoků, může být elektřina drahá, jak chce, ale více jí prostě zařízení vyrobit nemůže.

Podobný problém měly různé země a řešily ho různě. V EDF Boiteux vytvořili vzorec, který cenu počítal podle modelu stavby dalších elektráren a obecně rozvoje systému. Přesné cíle rozvoje byly do značné míry dané politicky (tedy nepřímo od voličů), ale EDF jako veřejný monopol měla zodpovídat za to, aby veřejný zájem byl do co nejvyšší míry naplněn. Tedy stanovovat ceny tak, aby se mohlo dál stavět podle plánu.