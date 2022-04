Až na samotný sever Evropy dojel na dvě nádrže. Teď učí lidi, jak na to

Marek Tomíšek se začal o úspornou jízdu zajímat zhruba před 20 lety. O pár let později se poprvé zúčastnil soutěže Škoda Economy Run, na které se snaží řidiči už od roku 1980 zajet vytyčenou trasu s co nejnižší spotřebou. Když ji v roce 2011 vyhrál v kategorii dieselů, začal uvažovat o dálkové úsporné cestě za polární kruh.

Při šetrné jízdě je třeba dávat pozor na to, co se děje kolem. Při cestě do Norska je třeba počítat i s losy nebo soby.

„Zaměřuji se na to, co funguje v běžném provozu. V extrémních podmínkách na závodech se každá změna na autě projeví a já získávám nové tipy. Zkrátka ostřím pilu a mohu pak radit ostatním,“ říká odborník, který má zkušenosti s benzinovými, naftovými, hybridními úspornými auty, elektromobily i vozy na LPG a CNG a je zároveň držitelem českého rekordního dojezdu s elektromobilem na vzdálenost 850 kilometrů.

„Hlásí se zhruba o čtvrtinu více lidí než před invazí. Paradoxní je, že se přihlašují řidiči, kteří by to už ani tolik nepotřebovali, protože úsporně už jezdí, i když samozřejmě stále je co zlepšovat. Ale ti, co by potřebovali znát základní zásady, ti se skoro nehlásí,“ podivuje se Tomíšek.