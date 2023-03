Evidenční kontrola aut nově platí rok a řada lidí ji nebude potřebovat

Zmenší se počet nutných cest na stanici STK a na úřad, ubude fyzické přenášení papírů, sníží se stres při prodeji auta. Stanice STK budou také méně vytížené. Hlavně dopravcům se pak urychlí zavádění nových aut do provozu. Takové změny přinesla od března novela zákona, jejíž další části začnou postupně platit v příštích měsících a přinesou i další novinky.

Od nynějška bude doklad o evidenční kontrole existovat jen elektronicky. Při zápisu vozidla do registru a při změně vlastníka je sice dál evidenční kontrola většinou povinná, ale potvrzení není nutné dokládat, úřad si tuto informaci zjistí ze systému sám.

Roční platnost se vztahuje zpětně i na již vydané doklady o evidenční prohlídce. Když ji například někdo absolvoval v únoru 2023, bude mu platit až do února 2024. Má tedy mnohem delší dobu na to, aby auto oficiálně zaevidoval.

Zároveň ubude případů, kdy je evidenční kontrola vůbec nutná. Povinnost vyřídit ji odpadá lidem, kteří byli dosud zapsaní jako provozovatelé auta a teď se chtějí stát majiteli. Typické je to třeba při ukončení leasingu, častého způsobu financování nákupu auta.

„Díky tomu se předpokládá, že počet návštěv na stanicích technické kontroly bude nižší. A když bude na vše více času, vyřizování by také mohlo být plynulejší. Nebudou vznikat termíny, kdy bude chtít evidenční kontroly hodně lidí najednou,“ vysvětluje František Jemelka. Může to tedy znamenat méně čekání na vyřízení prohlídky nebo na volný termín.

Registrační značku neboli SPZ si lze nově rezervovat měsíc před registrací. Ocení to hlavně dopravci, kteří pořizují vozidla často a ve větším množství. K provozu potřebují vyřídit různá povolení, k nimž je už nutné znát SPZ. Zvláště v případě zpožděných dodávek vozů se vyřizování prodlužuje.

Díky rezervaci s předstihem bude možné papírování urychlit. „Když pak přijde auto na firmu, už tam můžou mít vyřízenou spoustu papírů, které by jinak vyřizovali, až dostanou značku,“ nastiňuje František Jemelka. K žádosti jen bude nutné znát VIN nebo číslo karoserie.

Rezervace vybrané kombinace znaků a čísel byla už dříve možná u SPZ na přání, a to s předstihem šesti měsíců. Když už někdo značku na přání vlastnil a chtěl ji použít na jiné auto, mohl si ji pro přechodnou dobu rezervovat, tedy uložit její kombinaci na úřadě, ale jen na dobu tří měsíců. Odteď se obě doby sjednocují – také rezervace již existující SPZ na přání bude možná na šest měsíců. Kromě zjednodušení pravidel je důvodem snaha ulehčit situaci lidem, kterým se například zpozdí dodávka auta.

Veterány bude možné nově registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech krajů a v Kolíně. Ze dvou na pět let se prodlouží lhůty u testování historického původu vozidel a jejich technického stavu. Budou však nutné prohlídky na STK, s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku v době uvedení vozidel do provozu. Veteráni budou pro tyto účely rozděleni do tří kategorií.