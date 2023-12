Ministr Kupka viní z kolapsu D1 i řidiče kamionů. Dopravci se brání

Čekání se mnohdy protáhlo na několik hodin. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) kritizoval neukázněné řidiče nákladních aut, kteří podle něj zablokovali levé pruhy i tam, kde je to zakázáno.

„Nedisciplinované kamiony vjely do levých pásů i v místech, která jsme nedávno osadili zákazem předjíždění pro těžká auta,“ vyjádřil se kriticky.

Mluvčí největšího tuzemského sdružení autodopravců Česmad Bohemia Martin Felix se však proti kritice ministra ohradil. Podle něj není jasné, co bylo příčinou zácpy a zda byla zaviněna špatně uklizenou silnicí nebo špatně jedoucími kamiony.

„To je takové věčné dilema, co bylo dřív - jestli slepice, nebo vejce. Nejde jednoznačně říct, jestli to bylo kvůli špatně uklizené silnici nebo špatně jedoucím kamionům. Nikdy se nedozvíme přesně, co bylo první. Proto bych byl opatrnější v tomto vyjádření,“ říká pro SZ Byznys Felix s tím, že ve hře je více faktorů, které mohly kolaps způsobit.