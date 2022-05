OBRAZEM: Rychlá sprcha, „pičutky“ a truhlíky s bylinkami: I to je karavaning

Je to kouzelné nasednout do miniaturního domku na kolečkách a vyrazit do světa s vědomím toho, že můžete zastavit a přespat kdekoliv se vám právě líbí. Pocit svobody, nekonečných možností a bezpečí je tím, co láká čím dál tím více Čechů to zkusit.

Ve fotogalerii se dozvíte, jak to vypadá ve třech tuzemských kempech a na jednom tábořišti, co to jsou „pičutky“, co to znamená „jít na letiště“, co vše se do karavanu vejde a co v něm lze dělat. Pro snadnější procházení galerií klikněte na poslední fotku v náhledu ukazujícím počet dalších snímků, pozn. red.