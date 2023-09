Škodovka vstupuje na vietnamský trh. Chce využít tamní boom i letité vztahy

Vietnamskou nabídku budou zpočátku tvořit automobily dovezené z Evropy, prodej firma zahájí s modely Karoq a Kodiaq. Ve druhé fázi je v plánu doplnit portfolio o další dovážené modely Octavia a Superb. Počítá se však také s uvedením elektrických vozů Enyaq. Do konce roku by značka měla do vietnamských dealerství dopravit nižší stovky modelů aut.