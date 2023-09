S čínskými auty nebudeme soupeřit cenou, říká Jahn ze Škoda Auto

„Pojedeme tempem, jaké nám umožní dodávky. Myslím si, že v listopadu by se to už mělo finálně stabilizovat, říjen je ale otevřený,“ říká v Agendě SZ Byznys Martin Jahn s tím, že automobilka zároveň zvýšila výrobu vozů, které výpadky dílů nepostihly – jako je například Enyaq.

Aktuální výpadek bude mít dopad i na odbyt automobilky. Zatímco v srpnu šlo o 65 tisíc aut, září bude podle Jahna slabší. „V celkovém součtu tohoto roku jsem ale přesvědčen, že budeme nad rokem loňským,“ říká Jahn s tím, že na jeden milion prodaných vozů ročně by se Škoda mohla vrátit do dvou let. V horizontu tří až pěti let je pak podle něj reálný i návrat na „předcovidová“ čísla – tedy milion a čtvrt prodaných vozů.