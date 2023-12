Tesla svolá přes dva miliony elektromobilů kvůli chybě Autopilota

Nyní americký výrobce elektromobilů svolá přes dva miliony aut napříč modelovou řadou a upraví jim software. Firma tím reaguje na problémy s asistenčním systémem Autopilot, který podle zjištění amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) dostatečně nezabraňuje nesprávnému použití. Uvedla to dnes agentura AP.

Zastánci bezpečnosti automobilů už léta požadují přísnější regulaci systému monitoringu řidiče, který zjišťuje především to, zda má řidič ruce na volantu. Autopilot dokáže automaticky řídit, zrychlovat a brzdit v jízdním pruhu, ale je to systém na podporu řidiče a navzdory svému názvu nemůže řídit sám. Nezávislé testy zjistily, že monitorovací systém lze snadno oklamat, a to natolik, že řidiči byli přistiženi při řízení opilí, nebo dokonce že sedí na zadním sedadle.