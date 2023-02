Harry Pollak, český zachránce automobilky Aston Martin by oslavil 100 let

Ve Francii se na počátku války přihlásil do československé armády, ale i z této země musel utéci před postupující německou armádou a zamířil do Británie. Během bojů na kontinentu pak sloužil u českého tankového vojska a účastnil se obléhání Dunkerku.

Jediným možným řešením v tu dobu pro něj byla emigrace, a tak se společně s manželkou Jarmilou rozhodl absolvovat nebezpečný noční dvacetikilometrový pochod přes hranice ze zasněžené Šumavy nejprve do Německa a později také do Velké Británie, kde byl přijat jako uprchlík bez státní příslušnosti.

„Byl to zenit mé kariéry v Anglii. Když jsem tam přišel, tak mě ten ředitel firmy nechtěl vzít a řekl: ‚Takové lidi jako vy nemůžeme zaměstnat.‘ A teď jsem byl na daleko vyšší úrovni než on. Stal jsem se čestným občanem City of London. Můžu volit starostu (Lord Mayor of London) a můžu vést stádo ovcí přes Tower Bridge (londýnský most). To je taky privilegium.“