Nejvyšší šéf relaxuje v lokomotivě, okna si ale musí umýt sám

Po škole odešel do zahraničí, a když se vrátil zpět do Česka, nastoupil právě do Arrivy. „Když jsme pak rozjížděli vlaky, řekl jsem si, že když už jsem výpravčí, zkusím být i strojvedoucí. Udělal jsem si kurz, licenci, osvědčení dopravce, a teprve potom jsem mohl jezdit,“ říká Adamka s tím, že normálně takový kurz trvá tři čtvrtě roku.

„Pokud na to ale nemáte čas, tak jako já, trvá to rok a půl. Potřebujete totiž odjezdit 200 hodin s někým, kdo vedle vás bude stát a bude vás hlídat,“ dodává.

Dnes ho čeká cesta do Tanvaldu. „Zrovna do Tanvaldu je trať, kterou mám rád, protože když se blížíte k Tanvaldu, jedete krásným lesem a stoupáte k Jizerským horám. A navíc v Tanvaldu je dobrá nádražka, kde se i dobře najíte,“ dodává s tím, že naopak městské linky, kdy strojvedoucí jede 20 minut tam a 20 minut zpět, jsou proti tomu dost monotónní.

Jak sám říká, řízení lokomotivy je pro něj relax a trochu i únik od manažerských problémů. „Vidíte Česko z úplně jiného pohledu. Nemáte ten každodenní stres z toho, co musíte vyřešit. Když skončíte, máte hlavu čistou. Nenesete si už domů žádný problém. To v práci ředitele, když jdete domů, stále přemýšlíte, co jste neudělal, co bylo potřeba udělat,“ dodává.