Podívejte se: Do dražby jde zámek, kde Mozart dopsal Requiem a žil Napoleon

Aukční dům Sotheby’s a Concierge Auctions budou přijímat nabídky od 1. do 14. prosince, přičemž věří, že by se nemovitost mohla vydražit s cenou mezi 3,95 a 9,95 milionu eur, což je v přepočtu zhruba 240 milionů korun.

Skladatel však bohužel tentýž rok také zemřel, ve věku 35 let ho stihla infekce ještě předtím, než své dílo dokončil. Jeho opus zádušní mše tak až rok poté dopsal Franz Xaver Süssmayr, a rukopis na zámku už zůstal, dokud jej v roce 1830 nepřemístili do Rakouské národní knihovny.

Sídlo se postupně proměňovalo a nakonec se rozrostlo na ohromujících 2500 metrů čtverečních přes čtyři patra a 50 místností. Ty zahrnují celkem čtyři ložnice a osm koupelen. Kromě toho je zde k nalezení i všechno, co by tak člověk od skoro 900 let starého zámku čekal. Mistrně propracovaná truhlářská díla, zdobené křišťálové lustry, několik tradičních krbů na dřevo, staré parketové podlahy…