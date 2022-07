Američané objevili Evropu. Ceny a zločin je ženou z USA přes oceán

Do Evropy se stěhuje stále více Američanů. Ty přes Atlantik ženou rostoucí životní náklady, neúnosné ceny nemovitostí, prudce sílící dolar a nestabilita v domácí politice. Mezi nejoblíbenější destinace patří Itálie, Portugalsko, Španělsko, Řecko a Francie, informuje agentura Bloomberg .

Podle mezinárodní realitní kanceláře International Realty počet žádostí Američanů, kteří se chtějí přestěhovat do Řecka, vzrostl od dubna do června ve srovnání s předchozím rokem o 40 procent. Poptávka ze strany USA je nejvyšší za poslední dobu také v Itálii a Francii.

Ty patří mezi Američany k nejžádanějším destinacím. Podle realitního specialisty společnosti Knight Frank Jacka Harrise se do těchto zemí nastěhovalo nejvíce Američanů za poslední tři roky.

Není to tedy tak, že by Evropa nabízela nějaké lákavé benefity, spíše zkrátka Američané ztrácí se svou domovinou trpělivost. Rostoucí kriminalita v některých amerických městech a politické rozpory vedly tak některé obyvatele k tomu, aby se poohlédli po klidnějším životě za oceánem.

A nesmíme opomenout ani roli eura. To se totiž poprvé za posledních 20 let vyrovnalo svou hodnotou dolaru, čímž výrazně usnadnilo Američanům nákup nemovitostí v eurozóně.

Svou pozornost proto podle agentury Bloomberg přesunula k Itálii, zemi, kterou vždy milovala. Zde se jí podařilo koupit pozemek o rozloze 3100 čtverečních metrů, menší dům v sousedství a obchod o rozloze 800 metrů čtverečních v Mussomeli na Sicílii - to vše za částku 60 000 eur, tedy 1,5 milionu korun.

Průměrná cena domu v Atlantě dosáhla k 30. červnu 404 575 dolarů (9,7 milionu korun), což je o 19 procent více než v předchozím roce. Mezitím nemovitosti o rozloze 800 metrů čtverečních v sicilském Palermu stály minulý rok v průměru 86 560 eur (2,1 milionu korun), pětinu toho, co v Atlantě, uvedla realitní platforma Zillow and Idealista.

„Drahé ceny domů, stejně jako silný americký dolar a politické napětí, to všechno jsou faktory přispívající k rostoucímu kouzlu Evropy.“

Proč se tedy všichni nepřestěhují na Sicílii? Existují totiž ještě víza a daně a s těmi to může být složitější. USA daní všechny své občany bez ohledu na to, kde žijí, a pracovat na dálku pro americkou společnost a zároveň žít v jiné zemi může způsobit daňové problémy zaměstnanci i jeho zaměstnavateli.

Jako řešení na některé z těchto problémů začne Itálie ještě letos nabízet víza pro cizince pracující na dálku, které by chtěla získat i třeba Stephanie Synclairová. Kromě toho představila vláda v roce 2019 program, který má umožnit prodej domů ve venkovských oblastech za jedno euro (necelých 25 korun) zahraničním kupcům. Ti by výměnou za dům „zadarmo“ zaplatili renovaci a přispěli tak místní ekonomice.

Sedmačtyřicetiletou Cathlyn Kirkovou z Miami tato nabídka zaujala. Nakonec si však v loňském roce koupila za 37 tisíc eur (910 tisíc korun) třípatrový dům v Mussomeli, ve stejné vesnici jako Cathlyn. Pracovnice úřadu americké Národní bezpečnosti, která plánovala za dva roky odejít do důchodu, se chtěla přestěhovat do země, ve které by mohla pohodlně žít ze státního důchodu.