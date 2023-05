Dvojici českých miliardářů leží na účtě obří hotovost. Nakoupí pozemky

Fond Unimex Group patří do stejnojmenné skupiny, v níž rozhodující podíl (60 procent) ovládá Jiří Šimáně a čtyřicetiprocentní podíl patří Jaromíru Šmejkalovi. Do skupiny patří letecký dopravce Smart Wings, České aerolinie či provozovatel privátních letů Unimex Group Jet, dále například firma Uni Hobby, která provozuje deset prodejen pro kutily v Čechách a na Moravě. Do skupiny patří i golfové hřiště Albatros u Karlštejna.