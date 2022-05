Nové čtvrti na Smíchově a Karlíně budou stát o miliardy víc, říká developer

Drahý a těžko dostupný stavební materiál, nedostatek pracovníků ve stavebnictví, ale i zdražování energií komplikují výstavbu projektů pražského developera, společnosti Sekyra Group. Výstavba se prodlužuje a náklady rostou. To vše se promítá do konečné marže firmy, říká její výkonný ředitel Leoš Anderle v rozhovoru pro SZ Byznys.

Stavebnictví se potýká s úbytkem lidí dlouhodobě. To se samozřejmě odráží i na efektivitě staveb. Jednodušší stavby, jako jsou například bytové domy, které se stavěly ještě před pár lety rok a půl, se dnes staví dva roky. U těch komplikovanějších, které se dříve stavěly v horizontu dvou let, se dnes staví dva a půl roku.

To je také případ našeho Smíchova, kde máme dobu výstavby vlastně už třicet měsíců, což je poměrně dlouho. Nebyli jsme na to zvyklí a opět je to další věc, která se promítá do nákladů.