Praha chystá novou čtvrť pro 25 tisíc lidí. Takhle by měla vypadat

Odhalení vítězné podoby budovy Vltavské filharmonie , která se má stát symbolickým klíčem ke zvelebení celého území, opět téma revitalizace rozvířilo. Podaří se tentokrát dotáhnout plány na přeměnu holešovického území do konce a jak bude lokalita vypadat?

„Odemčení“ jednoho z největších pražských brownfieldů bude záviset na tom, zda bude v rámci veřejného připomínkování nutná další změna územního plánu. Ta by se následně musela znovu projednávat.

„Po vypořádání všech připomínek může být do roka nová podoba schválená,“ uvedl koncem letošního února Petr Hlaváček, 1. náměstek pražského primátora.

„Pokud se podíváme na globální trhy, inflaci, válku na Ukrajině a další světové události a ukazatele, nejspíše nás nečekají léta hojnosti. Nicméně věříme, že k prvnímu kopnutí do země by mohlo dojít okolo roku 2025. Stále věříme, že kompletní nová čtvrť může vzniknout okolo roku 2040,“ uvedl pro SZ Byznys.

Kromě projektu Vltavské filharmonie, která se zveřejněním své podoby vzbuzuje široký zájem veřejnosti, by měla na území jednoho z největších nákladových nádraží v Česku vzniknout kompletně nová čtvrť, která zajistí domov pro 25 tisíc obyvatel.

Součástí nové čtvrti Bubny-Zátory má být také nový Centrální park, který povede až do Stromovky. Na území bude i řada dalších důležitých veřejných prostranství – náměstí u Vltavské filharmonie, Památník ticha nebo revitalizovaný prostor nádraží Bubny.

V rámci restrukturalizace je připravena také úprava dopravních spojů. Na území kolem stanice metra Vltavská se bude mísit autobusová, tramvajová i osobní doprava, přičemž doprava na konci Hlávkova mostu, kudy denně projede kolem desetitisíce vozů, má zamířit pod úroveň terénu. V rámci kvalitní dopravní obslužnosti se má posílit také vlakové spojení. Trať by měla patřit k chystané rychlodráze na letiště. Vlak však bude sloužit i jiným pražským lokalitám.

Cílem plánovaných úprav lokality má být i omezení pražské automobilové dopravy, což by měla vyřešit právě dobrá dopravní obslužnost čtvrti.

„Čtvrť bude napojena na všechny druhy dopravy včetně železniční trati na letiště. Asi bychom těžko hledali území, které by bylo tak dobře obsloužené. Zároveň je to území v těsné blízkosti centra města. Věříme, že doprava, kterou bude generovat to místo samotné, nebude nijak zatěžující,“ uvedla Lada Kolaříková ze Sekce plánování města IPR.