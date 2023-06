Rekonstrukce, která se hodně nepovedla. Opravy spolknou miliony

Tyto problémy způsobují majitelům oprávněnou obavu, že celý dům bude potřeba znovu zrekonstruovat. Děsivá představa, co se s nemovitostí stane za deset let, je nyní na pořadu dne.

Celková investice do oprav by se podle současných odhadů vyšplhala na několik milionů korun.

„V případě, že by prodávající dostatečně informoval o skutečném technickém stavu, například technickým průkazem nemovitosti, mohl předejít reklamaci ze strany kupujících. A kupující by věděli, co si kupují, a nebyli by takto hořce zaskočeni,“ dodává.