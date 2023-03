Tři z deseti Čechů odložili plány na pořízení vlastního bydlení

Doba drahých hypoték se podepisuje na tom, jak Češi uvažují o koupi nemovitosti. V zemi, kde vlastnické bydlení bezkonkurenčně vítězí nad nájmy, lidé začali přehodnocovat svůj záměr investovat do nemovitosti.

„Lidé by byli ochotni kupovat nemovitosti i za současné úrokové sazby hypotečních úvěrů. Hlavní a skutečnou brzdou jsou pro ně ale úvěrové ukazatele ČNB, které centrální banka v loňském dubnu zpřísnila,“ uvedl ekonom.

Od 1. dubna 2022 banky například nesmějí poskytovat úvěry s LTV (procentní poměr mezi výší úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti) vyšším než 80 procent tedy nad 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti (90 % pro žadatele mladší 36 let). Dále musí procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr dosahovat maximálně 45 procent (50 % pro mladé do 36 let).