Má být zelenější a vznikne rychleji. Takto bude vypadat první dřevěná bytovka

Výstavba projektu podle dosavadních plánů začne v roce 2024. Jeho cílem je podle vyjádření firmy prokázat funkčnost dřeva jako materiálu v obytné výstavbě v českých podmínkách. Významnou výhodou by mohla být rychlejší výstavba a redukce uhlíkové stopy.

V důsledku toho by měl dřevodům zajistit nižší uhlíkovou stopou až o 560 tun oxidu uhličitého, tedy přibližně o čtvrtinu méně oproti běžné výstavbě.

„V rámci jednoho projektu máme jedinečnou příležitost porovnat dvě různé stavební technologie, a to nejen z hlediska rychlosti výstavby a managementu stavby, ale především redukce uhlíkové stopy. Předpokládáme, že si tu ověříme, že dřevo do budoucna může nahradit výraznou část konvenčních materiálů, které více zatěžují životní prostředí,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel rezidenčního developera Skanska.

Do jaké výše se vyšplhají náklady stavby, zatím Skanska nezveřejnila, zejména z důvodu nepředvídatelného vývoje cen materiálů.

„Pilotní projekt je vždy o něco dražší, ale tyto náklady budou finálně posuzovány v momentě uvádění projektu na trhu, na základě aktuální tržní situace. Zároveň je důležité zmínit, že pokud by se dřevo ve stavebnictví rozšířilo, stalo by se daleko zajímavějším pro dodavatele materiálů a prací, a cena by tak poklesla,“ uvedla Renata Vildomcová, mluvčí Skanska Residential.