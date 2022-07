Bez aplikace na počasí pekař nezadělá. Šetří mu peníze

„Často plánujete a neprodáte ten den skoro nic a druhý den všechno zmizí a vy si říkáte: ‚Měli jsme napéct víc.‘,“ popisuje pekař. Rozdíly v prodejích dané počasím jsou značné. „Počasí, co se gastro sektoru týče, a týká se to nejen pekáren, ale i kaváren a restaurací, dělá třeba i 30 % změny den proti dni. Přesně předpověď neodhadnete, ale můžete být výrazně efektivnější,“ vysvětluje Novák.

Třeba na spotřebě elektrické energie. Nejvíc jí spolyká pec. Proto je důležité výrobu těsta, kynutí, tvarování koláčů i zdobení dobře načasovat. „Když si to načasujete, že to jde jedno za druhým a pak pec vypnete, můžete ušetřit spoustu procent spotřeby jen tím, že si líp zorganizujete práci,“ popisuje Oscar Novák.

Do vybavení podniku a pekárny vrazil miliony. Hned ale přemýšlel o tom, které spotřebiče „žerou“ méně: „Prvotní investice je u těch úspornějších vyšší. V gastru byl vždycky důraz na rychlost a energie jsou až druhé v řadě. V domácnosti je to přesně naopak. Abyste ušetřili třetinu nákladů, myje vám myčka doma tři hodiny. U nás myčka myje dvě minuty.“

„Je to boj. A když do toho přichází nevhodné ekonomické faktory, o to to máte těžší. Pokud to není pandemie, která skoro zastavila život, vždycky musíte reagovat na změny cen, energií, ve skladbě zákazníku, musíte se s tím naučit žít,“ říká novopečený pekař.