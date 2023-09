Ojetiny podražily o 60 procent. Ale stejně se na ně stojí fronty

Co se ale mění, jsou vlastnosti aut. „Koupě vozu už dávno není výstředností nebo luxusem, ale každodenní potřebou. Volí se úspornější auta, menší, ale ta poptávka je stálá,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys šéfka holdingu Karolína Topolová s tím, že poptávka poroste i letos a rozhodně nedosáhla vrcholu. Na ten se ale podle ní dostaly ceny.

„Co se týče cen ojetých vozů, ty jsou už momentálně na ustálené hranici. Ten obrovský růst cen byl nezdravý a nepřirozený,“ říká. Na žádné zlevňování to ale nevypadá.

„Stále jsou nejvíc poptávaná benzinová a dieselová auta. Sice vidíme nárůst poptávky například po hybridních modelech, ale kvůli stále vysoké ceně elektromobilů a nedostatečné infrastruktuře to není tak masová záležitost,“ říká Topolová, podle které je už teď jasné, že poptávka po ojetých dieselech neustane ani po roce 2035, kdy by se spalovací motory měly přestat vyrábět.

Mění se stáří vozů, které na českých silnicích jezdí. Podle celorepublikových statistik je průměrné stáří českého vozového parku už 16 let, což je více, než činí evropský průměr, a nadále se zvyšuje. I kvůli neregulovaným dovozům ze zahraničí.

„Samozřejmě že ten výhled je takový a nedostatečné regulativy vzhledem k importu starých vozů ze zahraničí tomuto stavu neprospívají. Průměrné stáří dovážených vozů k nám je deset až 15 let. Jsou to velmi stará auta, která s sebou nesou mnohé nešvary v rámci stáčení tachometrů, manipulací s rokem výroby, aut po těžkých haváriích deklarovaných jako nebouraná,“ dodává Topolová. A říká, že chybí legislativa, která by podobné dovozy omezila. Tuzemský vozový park navíc kvůli tomu stárne. „Stáváme se odkladištěm Evropy.“