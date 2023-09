Dotace jsme vyplýtvali na lesní cesty. Proto nemáme dálnice, říká Kala

Dotace měly Česko posunout na úroveň rozvinutého „Západu“. Podle šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly ale peníze v mnoha případech netečou tam, kam by měly a na skutečně zásadní projekty tak čekáme desítky let.

„Obrovské množství peněz jsme rozmělnili na spoustu malých projektů, kde je přínos sporný. Kdežto třeba v Polsku se rozhodli, že velkou část jich dají na budování dálniční sítě a docela se jim to podařilo,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu.

V tuzemsku se totiž nedaří veliké projekty včas přichystat. „Problém je, že připravit infrastrukturní projekt u nás trvá 15 let, kdežto v Polsku pět. V politickém životě, který je omezen volbami obvykle na čtyři roky, sice chceme stavět dálnice, ale nemáme žádné připravené. Peníze vyčerpat musíme, tak se to začne dávat na malé cesty, na chodníky, na polní cesty,“ vadí Kalovi.

V Polsku si totiž funkční systém dotací dlouho budovali a podle prezidenta NKÚ by tak pro nás Poláci mohli být inspirací: „Mohli bychom polský systém okopírovat, ale samozřejmě narazíme na některé odlišnosti v administrativě nebo byrokracii. U nás je velmi vysoká citlivost lidí na životní prostředí a v Polsku je o něco nižší.“

Jestli je ale nějaký konkrétní projekt smysluplný, se těžko kontroluje. „Velkou částku jsme například dali na vytvoření genderových auditů. To je i srovnání platů mužů a žen. Ale ta firma, kde se dotace aplikovala, nedala informace o tom, kolik zaměstnanci berou. Takže to nešlo zkontrolovat. Přesto ta dotace byla vyplacena,“ popisuje příklad Kala.

Kala by proto do kontroly dotací vtáhl i veřejnost. „Ptejte se svého starosty, ptejte se svého správce lesa, ředitele své školy, prostě každého, kdo dotaci čerpá, co vlastně přinesla,“ vybízí prezident NKÚ.