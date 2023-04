„Bude to představovat velké náklady. I malé obce budou muset nově mít kanalizaci, u obcí nad deset tisíc pak bude sledovaná uhlíková stopa, což znamená investice do technologií. Nedá se to zatím přesně vyčíslit na koruny, protože různé čistírny jsou v různém stavu, ale celkově to bude mnoho miliard, které budou potřeba investovat v celém oboru,“ doplňuje Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací.