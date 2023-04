Pokud se zvýší DPH na vodu, čeká rodiny cenový skok

Pracovní návrh změn DPH počítá se zvýšením daně u vodného a stočného z deseti na 21 procent. Znamenal by jediné – zvýšení cen, které lidé za vodu platí. Roztočila by se tím i míra inflace.

„Bylo by to navýšení ceny vodného a stočného o 13 korun na jeden kubický metr. My nemáme prostor, abychom mohli takové navýšení daně kompenzovat,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Petr Mrkos, šéf Pražských vodovodů a kanalizací. Upozorňuje, že firma je regulovaná a má striktně nastavená pravidla, jaké prostředky musí dávat do obnovy vodohospodářské sítě, a v případě, že by zvýšení daně měla kompenzovat, mělo by to dopad do investic na obnovu majetku, což by vyžadovalo politické rozhodnutí.

1,2 miliardy navíc

„Pak by se neinvestovalo do vodovodní sítě. Pokud bychom to měli nějak kompenzovat, v Praze by ten dopad byl přibližně 1,2 miliardy korun,“ říká Mrkos. „Nechápu pozici státu, který nám na jedné straně říká, abychom do vodohospodářského majetku investovali, protože má být samofinancovatelný, a na druhé straně tady roztáčí spirálu inflace,“ dodává.

V letošním roce už v hlavním městě vodné a stočné zdražilo o 18,5 procenta a aktuálně Pražané platí 128 korun za kubík. Na spotřebě se toto zdražení zatím neprojevilo.

„Ve spotřebě se projevilo období covidu, kdy významným způsobem poklesly objemy. Teď už ale dál neklesají,“ dodává Mrkos s tím, že už příliš není kam klesat – denní spotřeba vody na osobu je dnes v Praze 110 litrů (0,11 kubíku).

Pokud by došlo k navrhovanému zvýšení DPH, byla by cena 141 korun. Podle Mrkose je to ale stále únosná cena.

Dražší vodné a stočné městům nepomůže

„My jsme v Praze poměrně daleko od hranice sociální únosnosti na úrovni vodného a stočného. Ta je definovaná na úrovni dvou procent průměrných čistých příjmů domácností. Sociálně únosná cena pro Prahu je v současné době 198 korun,“ dodává.

Redakce SZ Byznys oslovila i další města s dotazem, jak by se vyšší sazba DPH projevila na finální ceně vodného a stočného. „Především se to dotkne domácností a neplátců DPH. Pro vodárenství a vodárenské společnosti to však žádný přínos mít nebude,“ říká Dana Veselá z Vodárny Plzeň .

Brněnská vodárna v případě zvýšení sazby DPH pro vodné a stočné tuto sazbu uplatní v tarifech fakturovaných odběratelům, tím pádem dojde k jejich navýšení. Podle mluvčí společnosti výnos ze zvýšené DPH společnost v plné výši odvede do státního rozpočtu, tudíž pro firmu to nic nepřinese.