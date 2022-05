Malé a střední firmy čeká dokonalá bouře. Musí aktivovat válečné plány

„Finanční ředitel by měl vzít ostrou tužku a pečlivě se dívat na náklady. Některé lze přehodnotit. Měl by se rychle podívat na to, jak jsou na tom s bankovním úvěrem, jak plní kovenanty… A rychle třeba s bankou začít mluvit a vědět, jak na to jsme. Personální ředitel by se měl podívat, co se stane, když vznikne požadavek zaměstnanců na desetiprocentní zvýšení platů, co to s firmou udělá. Výrobní ředitel zase musí přemýšlet, jak zefektivnit výrobu,“ vyjmenovává jednotlivé kroky, aby firma „dokonalou bouři“ přežila.