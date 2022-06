Některým e-shopům padají tržby až o třetinu. „Mladí manažeři neznají krize“

Po raketovém růstu e-commerce v době pandemie, kdy Češi nakupovali online i věci, které předtím byly jen v kamenných obchodech a firmy proto razantně investovaly do kapacit skladů, jsou letos opatrní. Všichni mluví o ochlazení e-commerce.

„Už to jde trošku poznat. Jsou případy, kdy e-shopy hlásí i dvaceti, třiceti procentní pokles. Není ale jednorázový, bavíme se o trendu. Lidé jsou kvůli inflaci nervóznější, začínají šetřit,“ říká v pořadu Agenda SZ Byznys Konstantin Margaretis, zakladatel a generální ředitel Skladonu.

Firma Skladon zajišťuje pro české e-shopy vše, co ke svému byznysu potřebují - skladování, přijetí objednávky, kompletaci zboží a doručení zákazníkovi - tak zvaný fulfillment. Firma patří k nejrychleji rostoucím u nás. Loni zvýšila obrat o 157 procent a zdvojnásobila skladovou plochu.

Skokanem roku jsou bazény, ty šly v prodejích nahoru o 127 procent. „Větší investice typu bazénu lidi už nechtějí odkládat, hlavně kvůli inflaci a s ní spojenému zdražování. Vidíme tendenci koupit dražší věci ještě za ‚staré ceny‘, to se týká třeba i vybavení na kempování, stanů a podobně,“ vysvětluje Samuel Huba, generální ředitel společnosti Shoptet.

E-commerce podle zakladatele Skladonu ale i přes ochlazení rozhodně poroste, i když ne jako v době covidu a uzavřených obchodů, kdy lidem nic jiného než nakupovat přes e-shopy nezbývalo. Krize jsou podle něj součástí přirozeného dlouhodobějšího vývoje. Co se týče majitelů e-shopů, existuje tu ale rozdíl.

„E-commerce je mladý obor. I v managementech jsou mladí lidé, kteří zásadní krizí neprošli, nejsou na to zvyklí,“ je přesvědčen Konstantin Margaretis. On sám je ale také vlastně představitelem této generace manažerů. Hned po výhře v soutěži Brilliant Young Entrepreneurs v roce 2015 opustil vysokou školu a začal se naplno věnovat budování firmy.

Společnost v roce 2021 odeslala zboží do více než 180 zemí světa a zvýšila svůj obrat o 157 % na 121 milionů korun. Letos se také umístila v žebříčku FT 1000, který sdružuje nejrychleji rostoucí evropské společnosti.

„Právě z toho důvodu firmy stále častěji využívají služeb fulfillmentu, který jim zajistí skladové prostory na míru, a to bez nutnosti čekat na jejich výstavbu i několik měsíců,“ říká šéf firmy, která takové služby poskytuje. Jen za první tři měsíce roku registruje v porovnání se stejným obdobím loni pětinásobnou poptávku po jejích službách.

„Mezi tím, jak má růst e-commerce a tím, jak mají developeři stavět, už dřív chybělo 30 procent skladovacích ploch. A to není dojezdová zkreslená bublina z covidu,“ tvrdí.

Jak současná vysoká inflace, která se nyní vyšplhala na 16 procent, ohrožuje e-shopy, nelze podle Konstantina Margaretise obecně říct. Zdražují vstupy, výroba, a do toho nepřestávají problémy v dodavatelském řetězci. Margaretis ale předpokládá nižší kupní sílu obyvatel a poklesy zatím vnímá u nejvíce zbytných věcí.

„Když se podíváme na naše zákazníky, tak úspěšné jsou ty firmy, které dělají pro zákazníka něco navíc. Hodně dělá práce se značkou. Firmy, které si zakládají na osobních vztazích nebo dárcích navíc. Když otevřete balíček, hned na vás promluví nějaká emoce, a to si zapamatujete pro příští nákup,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys.

„Pro nás osobně expanze naplno znamená najít lokální management a stovky milionů korun, které nás to bude stát. Teď si pečlivě vybíráme a dostaneme se k tomu během příštího roku. Máme argumenty jít směrem na východ, máme argumenty pro to jít na západ, je to těžké rozhodování a půjdeme podle nejzajímavějšího potenciálu,“ doplňuje s tím, že v plánu je vytvořit síť služeb pro jejich klienty, tedy e-shopy, napříč Evropou.