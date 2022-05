Češi začali šetřit. Máme plné sklady a nevíme co s nimi, říká šéf e-shopu

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Ryze českému e-shopu s nábytkem se během covidu extrémně dařilo. Lidé měli čas objednávat od počítačů zboží. A měli i peníze, které v lockdownech místo v restauracích utráceli právě za rekonstrukce či vybavování svých domovů.

Stejně jako ostatní museli i v Bonami razantně posílit skladování, aby při raketově stoupajících objednávkách dorazilo zboží včas. Za poslední dva roky více než ztrojnásobili skladovou kapacitu. Investovali 150 milionů korun do vybavení skladů, které nevlastní.

„Dva roky po sobě jsme rostli o více než 50 %. Když chcete uspokojit zákazníky, musíte investovat, abyste zboží dokázali fyzicky přijmout a vyexpedovat zákazníkům,“ potvrzuje trend minulých let Pavel Vopařil, šéf Bonami, který byl hostem Agendy SZ Byznys.

Ochlazení – nebo studená sprcha?

Mezitím se ale situace změnila. Češi sice loni v internetových obchodech podle dat nákupního rádce Heureka a Asociace pro elektronickou komerci utratili 223 miliard korun, meziročně o 14 procent více, závěr roku ale pro internetové prodejce znamenal meziroční pokles. E-commerce, která do té doby prudce rostla, zažívá podle šéfa e-shopu ochlazení.

„Ony se totiž v létě otevřely kamenné obchody, kam se lidé přesunuli. Chtěli si také více užít doby venku, takže lidé méně seděli u internetu a nakupovali. A od podzimu už se začaly objevovat zprávy o inflaci a rostoucích cenách energií, takže se ty negativní zprávy kupily za sebou,“ vysvětluje šéf Bonami, v čem vidí příčinu.

Já toho nelituju, ale samozřejmě v této době, kdy si trh prochází velkým ochlazením, můžeme mít trochu červíčka, jestli jsme nešli příliš rychle. Pavel Vopařil, ředitel Bonami.

Další investice do skladů proto neplánují, trh si teď podle nich prochází vystřízlivěním. I oni jsou opatrnější.

„Pořád to považuji za dobrou investici. My jsme shodou okolností plánovali rozšiřovat sklady daleko před covidem, protože pro nás to byla jediná cesta, jak můžeme konkurovat zavedeným hráčům. Takže já toho nelituju, ale samozřejmě v této době, kdy si trh prochází velkým ochlazením, můžeme mít trochu červíčka, jestli jsme nešli příliš rychle,“ přiznává v rozhovoru pro SZ Byznys Vopařil.

Podle analýzy poradenské společnosti BNP-PRE se loni nájemné v nových logistických areálech v Praze a okolí meziročně zvýšilo o 17 procent.

Holt jsme si všichni nakoupili na větší objem prodejů, než se dneska realizuje, a proto jsou sklady přeplněné. Pavel Vopařil, ředitel Bonami.

„Poslední dva roky to bylo hodně přepálené, cena šla nahoru. Dnes mám spíš pocit, že mnoho hráčů na trhu hledá možnosti, jak sklady přepronajmout nebo se jich nějakým způsobem zbavit a přizpůsobit kapacitu současné úrovni trhu. Už se to děje a vidíme to,“ vypráví muž, který v čele e-shopu Bonami stojí od roku 2019.

Firmy podle něj řeší, že existoval dlouhodobý předpoklad růstu, všichni se předzásobili, aby růst zvládli a najednou není potřeba tolik zásob.

„Dá se říct, že pro některé hráče může být ten prostor pro zásoby příliš velký. Trh je přezásoben – všichni měli větší očekávání od prodejů. Zásoby nemůžete nakoupit ze dne na den ani se jich ze dne na den nezbavíte. Je tam několik čtvrtletí, kdy musíte plánovat dopředu, a holt jsme si všichni nakoupili na větší objem prodejů, než se dneska realizuje, a proto jsou sklady přeplněné,“ přiznává.

Strašák inflace. Češi začali šetřit

Loňský růst na plánované dvě miliardy korun se jim nepovedl. „Strašně mě to mrzí, my jsme měli hrozně silné první pololetí, dokonce to vypadalo, že se budeme blížit dvěma a půl miliardám, ale v druhé půlce roku to začalo ochabovat a bohužel se nám to nepodařilo,“ říká zklamaný manažer s tím, že i letos mají naplánovaný růst, ale zatím se nedaří.

Cítíme, že Češi začali šetřit. Vidíme to na číslech, je to logické při tak vysoké inflaci. Část peněženky domácnosti jde k nezbytným výdajům, jako je elektřina nebo bydlení. Pavel Vopařil, ředitel Bonami.

„Když se dívám na první čtvrtletí, tak jakýkoliv růst budu považovat za úspěch. Cítíme, že Češi začali šetřit. Vidíme to na číslech, je to logické při tak vysoké inflaci. Část peněženky domácnosti jde k nezbytným výdajům, jako je elektřina nebo bydlení. V určitých segmentech, jako je ten náš, lidé prostě šetří,“ doplňuje v pořadu Agenda a přiznává, že hůř jsou na tom třeba dekorace než nábytek. „Když postavím dům nebo si koupím byt, pohovku si pořídím. Takže nábytku se to dotýká o něco méně. Myslím, že pro celý trh je to hodně nová situace. Co pamatuju, tak asi nikdy tento trh nezaznamenal pokles. Jasně, ta covidová základna byla velmi vysoká, ale je to pokles. Celý trh dnes hledá způsob, jak se tomu přizpůsobit a záleží, jak dlouho to ochlazení bude trvat,“ obává se Pavel Vopařil dalšího vývoje.

Odhaduje dokonce, že pokud bude trvat delší dobu, může dojít ke konsolidaci na trhu, k určitému pročištění. „Nakonec jsme nedávno zaznamenali příklady relativně úspěšných e-shopů, které se při jakékoliv malé odchylce od svého plánu dostaly do problémů. Tohle se může dít.“

Ceny letí nahoru

Dodavatelé jim zdražují „za pochodu“. Největší skok je o desítky procent. „Materiály, které používáme, jdou nahoru všechny. Dřevo, ocel, plast. Navíc máme dodavatele z různých částí světa. Když se podíváte na to, jak zdražila logistika, tak se to naskládá,“ vypočítává Pavel Vopařil.

Velkým tématem se stává hotovost. Cashový cyklus nad zásobami je něco, co teď každý e-commerce hráč musí řešit. Pavel Vopařil, ředitel Bonami.

Spíše, než že by už sami šetřili, jsou opatrní. Po dvouletém investičním sprintu se víc zastavili a zkoumají každý výdaj, jestli ho skutečně potřebují.

„Velkým tématem se stává hotovost. Cashový cyklus nad zásobami je něco, co teď každý e-commerce hráč musí řešit,“ říká šéf Bonami.

„Investice jsme nestopli, ale máme přísnější oči. Řekli jsme si oukej, je tady trh, který není úplně skvělý, ale jednou se otočí. Sice nevíme kdy, ale jednou ano. Takže přemýšlíme o inovacích a o tom, co můžeme udělat lépe než konkurence,“ dodává v Agendě.

Na východě mají všechny důležité trhy

Expanze do Chorvatska, Lotyšska nebo Litvy dopadla podle nich nad očekávání dobře. Prodeje v těchto nových zemích dělají kolem deseti procent tržeb. Přesto teď další zemi neplánují.