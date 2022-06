Aplikace obchodníkům najde, kde jim ve skladu leží peníze

Mrtvé zásoby. To jsou ty, které leží v obchodech dlouho. Zboží se neprodává buď vůbec, nebo by šlo na odbyt za dlouhou dobu. Zabírá tak místo jinému zboží a navíc tyto „ležáky“ musí obchodníci často nakonec prodat výrazně laciněji, než by chtěli.

„Vidíme to typicky u sezonního zboží. Na konci výrobek není vyprodaný a zásoby jdou do slevových akcí, aby uvolnily místo novým, z nové sezony,“ vysvětluje důvody, proč vyvinuli pro obchodníky speciální softwarovou aplikaci, generální ředitel a spoluzakladatel startupu Ydistri Roland Džogan.

Plýtvání si prý obchodníci nemohou dovolit zvlášť v době, kdy mají dodavatelé kvůli covidu a válce na Ukrajině výpadky. A v době roztočené inflace, kdy šetří každou korunu.

Pokud všechno půjde podle byznys plánů, a zatím to vypadá, že ano, máme v plánu za rok nabírat kapitál od amerických investorů. Roland Džogan, spoluzakladatel a generální ředitel Ydistri

„Obchodníci v tom mají dost peněz. Bavíme se o desítkách procent u hypermarketů, což je vysoké číslo. Deset u těch vysokoobrátkových. A pokud řetězce mají produkt s pomalou obrátkou, anebo objednávají z lokalit, jako je Čína, tedy široký sortiment, tam se bavíme o třiceti, klidně čtyřiceti procentech zásob, které jim zůstávají neprodané v obchodech nebo skladech,“ upřesňuje s tím, že to může některé hráče na trhu ohrožovat.

Jak to funguje

Aplikace pracuje na principu „co se neprodá v jednom obchodě, může být prodejné jinde“. Za plnou cenu v rámci stejné pobočkové sítě. Software si zanalyzuje prodeje kompletně všech produktů na všech pobočkách.

Ydistri Startup, který vyvinul software sloužící k redistribuci již existujících skladových zásob napříč jednotlivými pobočkami obchodního řetězce.

Cloudová aplikace pracuje s daty běžně využívanými pro účely účetnictví či správu skladu. Software dokáže vypočítat prodejní potenciál každé položky na jednotlivých prodejnách a následně navrhnout hromadnou redistribuci tak, aby se prodaly pokud možno za plnou cenu.

Technologii zkouší v řadě nadnárodních řetězců po celém světě včetně největších amerických maloobchodních řetězců. Získala investice například od švýcarského holdingu Falco Capital, v jehož čele stojí bývalý prezident General Electric.

„Zjistí, co nešlo na odbyt za poslední měsíce. Vytipuje takzvaně kandidáty na redistribuci a těm se hledá ideální pobočka, kde ta zásoba buď chybí, nebo by se objednávala tak či tak a společnost by do nákupu vložila další peníze,“ vysvětluje šéf startupu v rozhovoru pro SZ Byznys.

„Aplikace spočítá všechny možné kombinace produktů a převozů mezi prodejnami a vybere z nich pouze ty efektivní. Převážet jednu položku se nevyplatí. Jsou to miliony, miliardy kombinací. Musí vytvořit dost velký logistický balík s dost velkou hodnotou na to, aby se přesun z jednoho bodu do druhého vyplatil,“ vysvětluje.

Mrtvým zásobám se podle něj nelze vyhnout. Důvodů je víc. „Ani nejlepší objednávkové systémy na světě nedokážou předpovídat, co se bude dít. Navíc některé zboží nakoupíte rovnou pouze ve velkých baleních. Řetězce se taky snaží nakupovat co největší množství, aby měly co nejlepší ceny, a pak neprodají všechno,“ mluví o tom, jak „mrtvé zásoby“ vznikají.

Desítky milionů od investorů

Ydistri vzniklo jako startup cílící na kamenné obchody v době, kdy už bylo jasné, že dlouhodobým trendem bude spíše růst e-commerce. Kamenné prodejny mají podle nich oproti e-shopům velkou řadu výhod, a pokud se dostatečně technologicky vyzbrojí a především se naučí efektivně pracovat s vlastními zásobami, stále budou v boji s e-shopy konkurenceschopné.

90 procent jejich byznysu tvoří obchodníci mimo Českou republiku. Největší řetězce světa. Příští rok chce firma uspět na trzích v Kanadě, Jižní Americe i Asii. Od investorů získala kapitál 60 milionů korun. Včetně těch od švýcarského holdingu, v jehož čele stojí někdejší šéf General Electric.