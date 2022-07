Skladů a hal je stále málo. Accolade za miliardu eur zdvojnásobí plochu

Accolade Milana Kratiny bylo jednou z prvních firem, které objevily Karlovarský kraj pro výstavbu průmyslových a logistických center. Od roku 2013 dosud tam firma investovala 5 miliard korun a vzniklo tak 250 tisíc metrů průmyslových parků. Teď čekají Karlovarsko další velké investice – v průběhu příštích let tam bude směřovat 6 miliard.

6 miliard na Karlovarsko

Právě karlovarský region totiž Accolade považuje za region s největší perspektivou. „Karlovarský kraj trpí tím, že se jmenuje Karlovarský kraj. Měl by se jmenovat Západočeský kraj. Aš, Cheb, Mariánky či Sokolov mají úplně jiné problémy než Karlovy Vary. Tam ruská klientela nejezdila. Je to nejzápadnější český region. Je to region, který je šípem do Německa. Je to region pro budoucnost a dlouho tady nebylo sebevědomí na to, aby se prodával jako jedno z nejlepších míst pro investice v Evropě - ať už jste výrobce, nebo někoho zásobujete,“ říká Kratina s tím, že díky investici dojde ke zdvojnásobení současné plochy průmyslové zóny u Chebu a parku v místě bývalých strojíren.

Zájemci se stále hlásí

Aktuálně jsou již ve výstavbě tři budovy o celkové ploše 145 tisíc metrů čtverečních. Další nové projekty vzniknou jak ve stávajících parcích u Chebu, tak i v Karlových Varech či jiných lokalitách.

„Předpokládáme, že chebské strojírny budou hotové do konce roku 2022 a velká průmyslová zóna do roku 2024,“ dodává Kratina. Financování bude podle Kratiny řešeno „tradiční kombinací“ – tedy equita (vlastní kapitál) a financování od bank.

Toho, že by nové prostory nenašly své nájemce, se Milan Kratina nebojí.„ My ten zájem vidíme. Společnosti, které jsou v e-commerce tradičními hráči, jsou sice dnes saturované a nerostou tak rychle, jak by možná čekaly, ale vidíme spoustu poptávky od klasického retailu,“ vysvětluje Kratina s tím, že zároveň s tím, je tu i tlak způsobený vlivem geopolitické situace. „Nemůžeme se spolehnout na to, že zásobovací řetězce fungují a musíme tak do Evropy přitáhnout více věcí. Takže proti té zpomalující poptávce na jedné straně je poptávka na druhé, kde je to hra na jistotu,“ dodává a upozorňuje přitom na nespravedlivé rozpočtové určení daní.

Více peněz pro obce

„Z hal by mělo více peněz směřovat do míst, kde se ty investice dělají. To se neděje a vede to k tomu, že se nám stále rozevírají nůžky mezi centrem a regionem. I když je ten region extrémně aktivní, tak tím, že ty příjmy putují do státního rozpočtu, není to motivace pro města to dělat,“ dodává.

Kromě Karlovarska bude Accolade investovat i v dalších místech Česka a také v zahraničí. Nyní působí ve Španělsku, Polsku a Holandsku.

„Dnes máme celkem plochu 1,3 milionu metrů v hodnotě 27 miliard euro. V přípravě jsou projekty za více než 20 miliard - celkem více než milion metrů. Náš předpoklad je, že dalších 600-700 tisíc metrů se začne stavět během 18 měsíců,“ říká Kratina s tím, že hodnota ploch postavených ve všech zemích během roku a půl by měla být zhruba miliarda euro. Klíčový je přitom nejenom zájem nových nájemců, ale i fakt, že ti současní platí.