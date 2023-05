Čech inspiruje Gatese i Zuckerberga a říká: I malé dítě je chytřejší než AI

Má exkluzivní čtenáře, za jednoho z nejzajímavějších a nejinspirativnějších intelektuálů ho označil zakladatel Microsoftu Bill Gates, naslouchá mu šéf Facebooku Marc Zuckerberg, sleduje ho také řada českých špičkových byznysmenů. Emeritní profesor University of Manitoba je držitelem druhého nejvyššího kanadského vyznamenání Order of Canada a členem britské Královské vědecké společnosti.

„Umělá inteligence? Co je vlastně inteligence?“ ptá se Václav Smil, který letos vydal svou poslední knihu pod názvem Invention and Innovation, A Brief History of Hype and Failure (Vynález a inovace, stručná historie podvodu a selhání) a věnuje se v ní právě lidské vynalézavosti.