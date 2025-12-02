Z Česka zmizí síť čerpacích stanic. Za miliardu se z nich stane EuroOil

Článek
Rozhovor si také můžete poslechnout v audioverzi.
V loňském roce zaznamenal státní podnik Čepro rekordní výsledky, když jeho provozní zisk vyrostl o téměř miliardu a půl na 2,5 miliardy a letošní rok se podle šéfa firmy Jana Duspěvy vyvíjí podobně.
„Budeme atakovat loňský historický výsledek. Je možné, že ho o něco překročíme,“ říká Duspěva. V loňských výsledcích se poprvé projevila akvizice čerpacích stanic Robin Oil se kterými má teď Čepro velké plány.
Jaký bude další osud čerpaček RobinOil? Přejmenujete je a začleníte do své sítě?
Ano, stane se z nich EuroOil. Vyhodnocovali jsme změnu značky ze tří pohledů – dívali jsme se na ekonomickou náročnost přebarvení, dívali jsme se na nějaké možné synergie a hodnotili i variantu provozovat obě dvě značky.
Na základě těchto výsledků, sociologických i byznysových studií jsme se rozhodli, že zůstaneme u EuroOil. Pro označení kiosků s vyšší nabídkou gastra ale zachováme původní značku RobinOil, a to je Prima Arena, Senza Arena.
Kdy s rebrandingem začnete?
Na jaře příštího roku. Počítáme, že nám zabere zhruba dva roky.
Přebarvení 200 milionů, změna za miliardu
Mluvil jste o vyhodnocování ekonomických dopadů, na kolik tedy celá změna vyjde?
Kdybychom se dívali pouze na náklady na čisté přebarvení, budeme se pohybovat pod 200 miliony korun. My bychom ale zároveň s tím chtěli na některých čerpacích stanicích rozšířit nabídku gastra, 30 čerpacích stanic převést do bezobslužnosti a rozšířit nabídku produktů. Počítám, že dohromady se vším všudy to do těch dvou let bude těsně pod miliardou korun.
Je to investice, která se vyplatí? Otazníky byly už při samotném nákupu sítě…
Jsem přesvědčen, že ano. Už teď máme za tento a minulý rok v oblasti výtoče pohonných hmot meziroční nárůsty 8,5 procenta.
Odpovídá to tomu tržnímu podílu, který jste koupili?
To je víc než ten tržní podíl, který jsme přikoupili, a hlavně je to kontinuální nárůst jak mezi lety 2023 a 24, tak mezi lety 2024 a 25. Byli bychom rádi, kdyby růst a ekonomickou návratnost ještě podtrhlo rozšíření gastra a nabídky zboží na pumpách.
Cena za RobinOil je do osmi let zpět
V minulosti jste říkal, že cena, kterou jste zaplatili za RobinOil, bude zpět do osmi a půl let. Platí to?
Do osmi let bychom měli mít tu cenu zpátky, pokud by vývoj marží a pohonných hmot šel tímto směrem.
Mluvil jste o proměně čerpacích stanic. Mezinárodní konkurence dnes říká, že na kávě a párku má více peněz než na benzinu. Touto cestou chcete také jít?
Je to trend. My si ale chceme udržet i naši tvář. Vnímáme se jako opravdu energetická firma. Provozujeme ale i menší stanice na odlehlejších místech a nechceme opustit naši dodávku energie do dopravy. Částečně ale o gastro chceme rozšířit na místech, kde se to vyplatí. Tam bychom se rádi přidali k tomuto trendu.
Jaký máte dnes poměr palivového a nepalivového prodeje?
Obratově je to teď naprosto zanedbatelné. Ale rádi bychom na zhruba padesátku našich stanic obou sítí z celkových 285 dostali širší nabídku teplého občerstvení. Zároveň ale chceme udržet širokou nabídku motorových paliv včetně nových.
Dnes už na desítce stanic nabízíme ekologickou zelenou naftu a v tom chceme pokračovat. Není to o tom, že bychom strategicky změnili pohled na náš core business. Věříme, že fosilní paliva budou ještě dlouho hrát prim v nabídce našich služeb. Váže se to i na roli Čepra jako strategického subjektu v české kritické infrastruktuře.
A jaký je teď váš podíl na trhu?
Náš tržní podíl se pohybuje někde okolo osmi procent, co se týká prodeje pohonných hmot. Co se týká velkoobchodních dodávek, odhadujeme náš tržní podíl někde okolo třiceti procent. V podstatě každý třetí až čtvrtý litr spotřebovaný v Česku proteče přes náš systém.
Věříte, že klasická fosilní paliva budou ještě dlouho hrát prim? A jak se ale chystáte na rok 2035 a rozšiřování elektromobility?
Snažíme se udržet nabídku našich služeb tak, abychom pokryli nabídku energií v dopravě. Segment energií se bude rozšiřovat, ale neznamená to, že jsme přesvědčeni o tom, že bude dominovat jeden z nich. Naše představa je, že fosilní paliva budou časem postupně ubývat. Na druhou stranu je potřeba si říct, že jejich spotřeba v České republice druhým rokem za sebou roste. My se snažíme naše čerpací stanice doplňovat nabíječkami pro elektromobily, provozujeme vodíkovou plničku, takže přechod vidíme jako pozvolný. Ale neztotožňujeme se s těmi až příliš ambiciózními cíli.
Fosilní paliva? Budeme je využívat ještě dlouho
Takže nevěříte, že od roku 2035 budeme potřebovat nějakou výraznou změnu?
Nemyslím si, že ta změna bude výrazná. Bude spíš evoluční než revoluční. Nesmíme zapomenout na technologický pokrok v oblasti spalovacích motorů i v oblasti paliv. Ano, v osobní dopravě dominance elektromobilů, případně nějaké varianty hybridů, asi nastane. U těžké a nákladní dopravy jsem ale skeptik. Myslím, že tam ještě dlouho budeme využívat fosilní kapalná paliva.
Pojďme se teď podívat na roli Čepra obecně. Jaké teď máte cíle, plány a nejbližší milníky, které jsou před vámi?
Čepro drží dvě základní nohy, jedna je obchodní činnost o které jsme hovořili, druhá je strategická, infrastrukturní činnost. Provozujeme přes 1100 kilometrů produktovodů, disponujeme velkou nádržovou kapacitou a tak, jak se zhoršuje mezinárodní situace v Evropě, čím dál víc navyšujeme své schopnosti podpořit českou kritickou infrastrukturu. Ať už v oblasti rozšíření železniční infrastruktury - letos přivezeme do České republiky víc než 2,6 miliardy litrů pohonných hmot, což je nejvíc v historii železniční doprav. Zároveň také navyšujeme a modernizujeme naši skladovou kapacitu.
Budete ještě přidávat čerpací stanice, nebo vám tento počet stačí?
Aktuálně jsme spokojeni, ale o čerpací stanice na dobrých místech, například tam, kde nemáme pokrytí, máme stále zájem.
Půjdete cestou výstavby na zelené louce, nebo nákupu?
Prostor na zelené louce mimo nové dálniční trasy příliš nevidíme, takže by se spíš jednalo o nákup nějakých čerpacích stanic. Jestli to bude celá síť, nebo jednotlivé stanice, to už je otázka ekonomického kalkulu. Momentálně ale s nikým nejednáme.
Agrofert? Netěší nás ta situace
S očekáváním nové vlády se nemůžu nezeptat, jakou část objemu nákupu státní podnik Čepro v posledním roce uskutečnil u společností ze skupiny Agrofert?
Z našich 80 miliard je to zanedbatelná částka. Na druhou stranu skupina Agrofert v České republice vyrábí biopaliva a jejich výroba pro Českou republiku je velká, v podstatě dominantní. My se chováme s péčí řádného hospodáře a kupujeme zásadně na ekonomickou výhodnost. Ta situace nás netěší, vlastně stabilně analyzujeme právní pozici a právní situaci, ale Čepro je společnost zřízená za účelem zisku, a to znamená, že striktně dodržujeme legislativu a chováme se tak, abychom nakupovali co nejlépe.
Když vás to netěší, neplánujete nějaké změny v dodavatelské strategii, třeba i v návaznosti na tu veřejnou debatu, která provází možný střet zájmů Agrofertu a zakázky?
Jako akciová společnost se musíme držet zákonů a legislativy, a to znamená, že pokud soutěžitel neporušuje zákon, nemáme ani možnost ho ze soutěže vyloučit. Spíš nás netěší ona medializace a stabilní tlak, který to vyvolává.
A nebylo by lepší tomu stabilnímu tlaku ustoupit a strategii změnit?
To by ale znamenalo, že buďto budeme porušovat zákon, anebo nebudeme nakupovat nejvýhodněji, a to nám zase neumožňuje legislativa.
Kam dál může ještě Čepro růst?
Co se týká fosilních paliv, myslím, že tam jsme dosáhli jakéhosi vrcholu. V oblasti alternace spočívá naše strategie v opatrném posouvání se tam, kde to dává smysl. Očekávám, že v průběhu příštích pěti let výrazně posílíme pozice především na čerpacích stanicích, a největší možnosti růstu obratu vidím v různých gastro provozech a kioscích. Ale jsou to i nové služby na čerpacích stanicích, jako je parcelshop, diskutujeme i o možnosti pilotně otevřít nějakou půjčovnu vozidel.
Půjčené auto od Čepro
Vy chcete provozovat půjčovnu vozidel?
Hrajeme takovou analytickou hru, zda by nebylo zajímavé vytvořit koncept, kdy by na čerpacích stanicích u velkých měst, kde jsme silní, vznikly sběrné body. Bylo by tam umístěno třeba elektrické vozidlo, které by jezdilo do svodového většího, třeba krajského města a zase končilo na naší čerpací stanici. Máme za sebou již jednání s místní samosprávou, nápadů, jak se přizpůsobovat měnící se mobilitě, je víc.
A to by byla vaše auta, nebo kooperace s nějakou půjčovnou?
V téhle fázi analyzujeme potenciál a diskutujeme se samosprávou. Mnoho menších měst a vesnic tu mobilitu řeší a právě i tu i menší než jen autobusy. Zatím řešíme tuto poptávku a pak teprve uvidíme, jestli by to byla naše investice, nebo se s někým spojíme.
