Žádné novinky, lidi chtějí staré jistoty. Výrobce her popisuje, co vydělává

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Uspět dnes na herním trhu s novinkou byl téměř zázrak. Současná doba totiž přeje těm starším a vyzkoušeným. „Mají velké uživatelské základny a zdá se, že si nacházejí nové a nové zákazníky. Není to jen u našich her,“ vysvětluje v rozhovoru pro Agendu SZ Byznys Marek Španěl s tím, že i Bohemia Interactive tak staví na minulém portfoliu, tedy titulech jako Arma 3, Day Z.

„To jsou hry, které slaví 10 let, ale zaznamenávají nejsilnější rok svých prodejů. V současné chvíli je těžké uvést nové hry na trh a jejich tržby nejsou tak silné. Dlouhodobě na to ale nejde spoléhat, proto stavíme kompletní novou technologii,“ dodává Španěl.

Celý herní trh pak letos zažil turbulentní vývoj. „Poměrně zajímavým způsobem se proměnil. Několik her dokázalo vygenerovat naprosto nepředstavitelné obraty, je tam velká konsolidace. Na druhou stranu těch her vychází podstatně víc než dřív – tisíce měsíčně. Pro společnosti uprostřed je to tak opravdu těžká situace,“ popisuje Španěl s tím, že některé herní firmy už proto začínají redukovat, další zastavily expanzi, jiné se snaží odprodávat aktiva a propouštějí zaměstnance.

Stejný obrat, vyšší náklady

Bohemia Interactive očekává stejný obrat jako v loňském roce – tedy zhruba přes miliardu korun.

„Není to zase taková skvělá zpráva, protože nám rostou náklady. Určitě to není úplně lehká situace,“ dodává Španěl s odkazem na růst nákladů o 20 procent. „I nadále se ale pohybujeme v kladných číslech. Určitě jsou to do budoucna nějaká úskalí, budeme se snažit, aby ty investice posledních let, do nové technologie a nových projektů, začaly taky přinášet ovoce. Zatím do značné míry stojíme na bedrech těch starších her,“ dodává Španěl.

Počítač do škol za čtyři tisíce

V příštím roce by firma chtěla zaujmout hlavně školy. Právě pro školní výuku totiž připravila svou nejnovější hru Ylands.

„Formou počítačové hry můžete žáky vtáhnout do procesu učení. Děti se mohou učit nejenom programovat, ale i další předměty,“ dodává Španěl, jehož hru zatím využívají desítky škol. „V tuto chvíli je to pilotní beta program. V plném rozsahu bychom to chtěli spustit od příštího září,“ říká. Zájem podle něj sice je, ale na druhou stranu vidí, že je těžké najít způsob, aby se školy ke hře dostaly.

„Začali jsme proto pracovat na verzi pro opravdu dostupný hardware. Aby nám to běželo na počítači, který stojí čtyři tisíce, a nebyla tam ta bariéra,“ dodává Španěl s tím, že hra i s počítačem bude dodávána v „balíčku“. „Byli bychom rádi, aby šlo o tisíc škol,“ dodává.

Ylands je hra, která už na podobném principu existuje v Číně. „Tato česká verze pro školy, je však výrazně jiná celým pojetím. Vzali jsme herní ekosystém, ale pro školy řešíme, aby to bylo zcela bezpečné. Základem všeho je třída. Vše se odehrává uvnitř třídy,“ dodává Španěl.

Bez čínského partnera prorazit v Číně? Nemožné

Právě na čínský trh se česká firma dostala díky svému minoritnímu partnerovi, kterým je čínský obr Tencent. „V zásadě si myslím, že je v Číně bez čínského partnera nemožné prorazit,“ dodává Španěl. Popisuje velmi přísné regulace. A i ty jsou důvodem, proč firma na tamním trhu nemá příliš velké plány s dalšími tituly.

„V tuhle chvíli nemáme žádný konkrétní projekt pro čínský trh, my se nadále soustředíme převážně na ten západní trh. Pro Tencent jsme jedna z tisíce západních investic, takže si nemyslím, že je tam v tuto chvíli nějaká příležitost,“ dodává Španěl.

Španěl je zároveň investor. Spolu se svým parťákem z Bohemia Interactive Slavomírem Pavlíčkem založili SPM Invest, který investuje do českých společností, médií ale i nemovitostí. V jejich portfoliu jsou například Farma Druhaz, výrobce nábytku Devoto, Echo Media či Rezidence Smaltovna. „Stále jsme na začátku a stále se ještě hodně učíme. Rádi bychom tu vytvořili něco ucelenějšího,“ dodává s tím, že hodnota portfolia je v miliardách korun.

Příští rok? Nic moc dobrého nevidím

Příští rok podle něj bude pro firmy i lidi složitý. „Vnímám, že dochází k dalšímu a dalšímu zdražování. Nic moc dobrého z toho nevidím,“ vysvětluje Španěl.

Mrzí ho, že zaměstnanci s malými dětmi, kvůli konsolidačním balíčku opět dostávají velkou ránu. „Vůbec to nechápu, protože jestliže někdo už je menšinou a jakýmsi pilířem ekonomiky a společnosti, tak si myslím, že to je úplně mimo dál zvýšit už tak neúměrnou daňovou zátěž,“ dodává a postup státu označil za velmi krátkozraký. „Vadí mi ten rozpor. Čím dál větší rozpor mezi slovy a skutky. To mi opravdu vadí a myslím si, že je to nezdravé. Myslím si, že bychom měli přestat mazat med kolem pusy a nazvat věci tak, jak jsou,“ dodává Španěl.