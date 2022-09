Žen je v IT málo. Pro uplatnění přitom není nutné technické vzdělání

V Česku jsou ženy v IT profesích zastoupeny jen 10 procenty, to je nejhorší výsledek v EU. Za posledních 9 let se číslo dokonce zhoršilo, ukazují data Eurostatu. V Ženském byznysu mluví o problému Jana Černínová z Kyndrylu.