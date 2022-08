Zůstat jen českou firmou nedávalo smysl. Díky obrovi ve 3D tisku rostou

Chtěli růst a dobýt další trhy a věděli, že bez vstupu strategického partnera to nezvládnou. Zakladatelé firmy na vývoj a výrobu průmyslových 3D tiskáren Michal Boháč a Vojtěch Tambor proto loni začali shánět investora. Ještě před Vánocemi 2021 se podařilo.

Firma českého podnikatele Josefa Průši Prusa Research vstoupila do Trilabu s 80% podílem. Oba zakladatelé, i všichni ostatní členové týmu Trilabu, ve firmě zůstali a nadále ji vedou pod samostatnou značkou. Cena transakce je tajná, podle Michala Boháče jde ale o vyšší desítky milionů korun.

Prusa Research je česká firma vyrábějící 3D tiskárny, v současnosti druhý největší výrobce na světě. V roce 2012 ji založil vývojář Josef Průša.

„Řekl bych, že se od té doby změnilo v podstatě všechno. Firma se transformovala, máme novou centrálu, máme dneska dvojnásobek lidí, než jsme měli před půl rokem, nový informační systém,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys spoluzakladatel Trilabu Michal Boháč.

„Sehnali jsme nejen kapitál, který nám teď pomáhá růst, ale nový partner nám pomáhá i marketingově, obchodně. Díky spojení s Prusa Research máme ale také jinou vyjednávací pozici s dodavateli,“ dodává Michal Boháč.

Letos je rok změny, ten příští rok expanze

Nebojí se, že by pro zákazníky začali být nečitelní, že by si je pletli s mateřskou firmou. Ani že by si příliš vzájemně konkurovali.

„Ani jeden z nás neplánuje spojení do jedné značky. Já vždycky říkám, že si nekonkurujeme. Ale samozřejmě, že všechny tiskárny konkurují těm našim. Ať jsou levnější, nebo dražší, vždycky je to konkurence,“ uznává.

V Česku a na Slovensku jsou podle šéfa Trilabu známí. Potřebovali ale vstoupit na další trhy a bez partnera a přílivu dalšího kapitálu by to nezvládli. Kromě toho, že se v únoru 2022 přesunuli do větších prostor v centru Hradce Králové, mají spoustu dalších plánů.

„To bylo pro nás stěžejní, zůstávat jen jako česká firma nám nedávalo smysl. Chceme na hlavní západní trhy. Německo, Amerika, Velká Británie, Austrálie. Letos je tedy pro nás rok změny, ten příští rok expanze. S novými partnery a distributory,“ vypráví šéf Trilabu.

Jen s tím rozdílem, že zatímco obrat jejich nyní mateřské firmy se pohybuje v miliardách, oni jsou na úrovni desítek milionů korun. Expanzemi by chtěli dosáhnout na stovky milionů. Ještě loni i letos končí hospodaření Trilabu ztrátou.

Od „matky“ získali kontakty i know-how

Z Prusa Research navíc Trilab získal vedoucího výroby. Ten přinesl veškeré své zkušenosti, kontakty na dodavatele, know-how, postupy. Významným způsobem to ušetřilo čas pro vývoj.

Stejně jako v případě akvizice firmy Futur3D z roku 2018, i tímto krokem Prusa Research rozšířil svůj technologický záběr o další typ 3D tiskáren.

„Trilab vyrábí kvalitní tiskárny pro podnikovou sféru a má v téhle oblasti velmi dobré jméno. Naše tiskárny jsou historicky určené hlavně domácím uživatelům, jsou open-source a tenhle přístup může být v oblasti velkého průmyslu limitující,“ vysvětlil tehdy transakci generální ředitel Prusa Research Josef Průša.

Právě v této oblasti vzniká podle zakladatelů Trilabu jedna z možných synergií obou firem. „Pokročilé materiály, které Průša vyvíjí pod značkou Prusament, se k našim tiskárnám perfektně hodí a do budoucna nabízejí skvělé možnosti. Už nyní, když zákazníkům ukazujeme výtisky třeba z Prusamentu PC Blend vytvořené na našich tiskárnách, jsou nadšení,“ uvedl tehdy ke koupi ze strany investora další ze zakladatelů Trilabu Vojtěch Tambor.

Energetická a surovinová krize

Obecně se podle nich 3D tisk čím dál častěji dostává ke tvorbě koncových výrobků, nejen jednotlivých komponentů. Čím dál častěji je tak tisk důležitý výrobní nástroj firem.

„To, co teď cítíme, je spíš surovinová krize. Nedostatek čipů, různých komponent, které potřebujete. Bojuje s tím naše matka Prusa Research, bojujeme s tím my. Hledáme nové dodavatele. Stačí, když vám chybí některé komponenty, a zastaví se výroba. Jindy vám stojí vývoj. Stává se nám to,“ přiznává Michal Boháč.