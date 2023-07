Pohádkový zisk. Energetická krize vygenerovala v Olomouci miliardovou firmu

Ten rodinnou firmu GBC Solino, která prodává fotovoltaické produkty 20 let, také spoluvlastní. Největším akcionářem je Jarmila Grumlik, která vlastní čtyři šestiny firmy, jednu šestinu vlastní Sandra Grumlíková a poslední šestinu právě Petr Grumlík.

Co do počtu střešních elektráren na rodinných domech byl loňský rok v Česku jednoznačně rekordní. Zprovozněno jich bylo téměř 34 tisíc o výkonu 289 megawattů, což představuje nárůst o 366 procent. Náklady na elektřinu se snažily snižovat také firmy. Data z podpůrných programů dokazují, že segment zažil bezprecedentní růst a z toho právě těžila i velkoobchodní firma GBC Solino, která dodává výrobky světových značek, jako jsou výrobci Suntech, Solax, Fronius, Solaredge či Renusol.

Firma se nyní snaží vysoký zisk reinvestovat do svého rozvoje. „Jsme celou dobu aktivní v okolních zemích a letos jsme například otevírali kancelář v Rakousku. Není to totiž jen český solární boom, ale je to nová éra elektrifikace na celém světě, která rychle přichází,“ dodává Grumlík.