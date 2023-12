Naděje z továren na krabice. O obaly je zájem, výjimkou je stavebnictví

Co říká o dalším vývoji ekonomiky poptávka po kartonových obalech, která je obvykle dobrým indikátorem budoucího vývoje?

Zájem o krabice je slušný, říká česká pobočka německé obalové firmy Thimm. Jeden z pěti největších tuzemských výrobců papírových krabic vyrábí ve Všetatech u Prahy krabice z vlnité lepenky, do nichž se balí zásilky z e-shopů, potraviny, drogerie či kosmetika. Firma pokrývá asi 15 procent potřeb trhu.

„U rychloobrátkového zboží nevidím, že by byl pokles ve spotřebě krabic. Spíš se to přesunulo od značek k privátním značkám, nicméně obě strany potřebují krabice, do kterých se musí zboží dodat,“ tvrdí Martin Hejl, ředitel společnosti Thimm, která vyrábí obaly pro mnoho firem včetně těch největších, jako jsou producent drogerie Procter & Gamble, řetězec s nábytkem Ikea, mlékárna Madeta, Pivovary Staropramen nebo výrobce lupínků Intersnack.