Pro psí suchary klidně o půlnoci. S pokladní ale nepočítejte

„Chceme se dostat do míst do pěti tisíc obyvatel, ale bez nových technologií bychom pravděpodobně tyto prodejny nedokázali uživit,“ rozhlíží se majitel sítě zverimexů Super zoo Dušan Plaček po své nejmodernější prodejně v Týně nad Vltavou.

Do jeho šestimiliardového panství potřeb pro domácí mazlíčky (loni společnost Plaček Group utržila 260 milionů eur) patří přes 340 prodejen v Česku a v zahraničí a velkoobchod, který zásobuje tisíc prodejen. Nový obchod v malém městě na jihu Čech je však jiný. Je to první poloautomatický zverimex v Česku a podle firmy i první v Evropě.

Foto: Super zoo +3

Prodejna umožňuje nakupovat i po běžné otvírací době. Zákazníci s bankovní identitou a staženou aplikací se po identifikaci dostanou do prodejny pomocí QR kódu, který jim otevře dveře. A po zaplacení je opět pustí ven. Třeba ve čtyři ráno.

Krmiva pro psy, kočky či hlodavce, misky, dobroty, vodítka, pamlsky… V regálech lze nakoupit veškerý sortiment, kromě jediného – živých zvířat. Myši, morčata nebo rybičky obsluha při odchodu zabezpečí stahovací roletou.

Zkrátí se otvírací doba

„O prodeji zvířat bez obsluhy jsme neuvažovali kvůli jejich bezpečnosti. Musíme zabránit tomu, aby nedej bože zákazník do akvária nehodil něco, co může zvíře ohrozit,“ vysvětlil Patrik Medlík, který dohlíží na chod prodejen v Česku, na Slovensku, v Polsku a Lotyšsku.

Prostor prodejny sleduje třicet kamer, přes dvojité dveře mohou zákazníci vstupovat po jednom. Pro krizové situace je k dispozici pult centrální ochrany, a kdyby se zákazníkovi vybil telefon, který potřebuje k opuštění prodejny, jsou u pokladny nabíječky.

Prodejna Super zoo v Týně nad Vltavou patří obratově k těm slabším. Právě proto tady vedení rozhodlo nový koncept otestovat. Teoreticky může přinést úspory.

Plaček Group Holding poděbradského podnikatele Dušana Plačka.

Zabývá se prodejem a distribucí potřeb pro chovatele, zejména psů, koček a hlodavců.

Provozuje přes 340 zverimexů v ČR a na Slovensku (Super zoo), v Polsku (Kakadu) a v Lotyšsku (Dino Zoo).

Obrat 260 milionů eur (6,3 miliardy korun).

Má 2500 zaměstnanců.

„Dokážeme si představit, že od ledna částečně optimalizujeme otvírací dobu, tím pádem ušetříme určité náklady. Očekávaná návratnost je zhruba jeden a půl roku,“ říká Medlík. Řetězec, který je v tuzemsku až na dvě výjimky v retail parcích, dobře přístupných z parkoviště, velmi rychle expanduje. „Příští rok otevřeme kolem 25 prodejen v Česku, letošní rok uzavřeme asi na 23 nových obchodech,“ doplnil Medlík.

Dušan Plaček, jediný majitel holdingu Plaček Group, který je tuzemským lídrem v prodeji a distribuci potřeb pro domácí zvířata, v průměru každý týden otevře jednu novou prodejnu. V Česku sám provozuje 160 prodejen, v zahraničí 184. Z toho na Slovensku 71 prodejen Super zoo, v Polsku 69 prodejen Kakadu a v Lotyšsku 44 obchodů Dino Zoo.

Koncept vyhodnotíme po půl roce. Dokážu si představit, že takových prodejen bude dvacet do dvou let. Ale to je předčasné. Dušan Plaček, majitel Plaček Group

Pokud se osvědčí poloautomatické prodejny, mohlo by dojít i k jejich rozšíření. Vedení chce technologie otestovat také v jedné prodejně s vyšším obratem. „Koncept vyhodnotíme po půl roce. Dokážu si představit, že takových prodejen bude dvacet do dvou let. Ale to je předčasné,“ uvedl Plaček.

V Česku se ročně prodají potřeby pro mazlíčky zhruba za 13 miliard korun. Plaček holding v tuzemsku prodá zboží za 3,5 miliardy korun, globálně tržby skupiny dosahují 260 milionů eur, tedy přes 6,3 miliardy korun. Celkem zaměstnává přes 2500 lidí.

„Letošní výsledky budou v každém případě lepší. Budeme mít nárůst obratu o 17 až 20 procent. Je to samozřejmě způsobeno hodně inflací, ale zároveň tím, že stavíme nové prodejny,“ říká podnikatel. Výsledky budou dobré i díky tomu, že čeští i zahraniční zákazníci, byť někteří mají hlouběji do kapsy, na domácích mazlíčcích nešetří. „S pokorou musím říct, že prodeje se zatím daří a lidé na mazlíčcích zatím nešetří. A doufejme, že to tak bude i do budoucna. Potvrzují to i poslední data z listopadu. Češi zvířata milují a dopřávají jim,“ řekl.

Chytrých samoobsluh přibývá

Super zoo nicméně není první obchodník, který toto technologické řešení firmy Knowingstore v tuzemsku nasadil. První byl v únoru COOP ve Strakonicích, následovaly prodejny v Českém Krumlově a v Ústí nad Orlicí. Jejich expanze bude pokračovat. 19. prosince otevře svou největší 24/7 prodejnu s rozlohou 400 metrů čtverečních v Lipně, v lednu v Berouně a na jaře by se měl koncept podle šéfa marketingu Lukáše Němčíka poprvé otestovat na vesnici, kde ekonomika vychází hůř než v malých obcích.

„Vyzkoušeli jsme to a zjistili, že tam není žádný fundamentální problém v technologiích. Lidé to využívají a ekonomicky nám to dává smyl. Nepřináší to sice velký zisk, ale zvyšuje to komfort pro zákazníka,“ říká Němčík. Podle informací SZ Byznys podobný obchod budoucnosti plánuje vyzkoušet také řetězec z jiného segmentu, než jsou potraviny a potřeby pro chovatele.

Lukáš Němčík z COOP říká, že technologie, které z běžné prodejny dělají „chytrou“, vyjdou na více než půl milionu korun. Cena za rekonstrukci prodejny (je potřeba instalovat dvojité zádveří, automatickou pokladnu apod.) se potom pohybuje od 200 tisíc korun do jednoho milionu. „Přesto myslím, že podobných obchodů bude přibývat,“ věří Němčík.