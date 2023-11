Video: Karel III. začal razit své mince. Prolomil zavedenou tradici

Královská mincovna Velké Británie začala tento týden oficiálně razit nové peníze, na jejichž návrhy dohlížel samotný Karel III. Mince rovněž symbolizují poslední fázi nástupu krále, tedy otisknutí jeho podoby do mincí, které budou nosit občané ve svých peněženkách. Tyto jsou ale zároveň jednou věcí zcela jedinečné.

Kromě toho Královská mincovna také zvětšila číslice určující nominální hodnotu, aby právě hodnota peněz byla lépe srozumitelná i dětem, pro které by díky vyrytým zvířatům mohly být mince ještě poutavější.

„Bylo to klíčové téma po staletí, až na pár výjimek. Jedná se o skutečně zlomový okamžik v historii britského ražení mincí, protože to, co vidíme, je výrazná změna, když jsme se zaměřili na flóru a faunu,“ uvedl Chris Barker, manažer v Royal Mint Museum, pro deník Guardian.