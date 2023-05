Zítra začínají Legendy. K vidění budou nejen české automobilové premiéry

Je to už 10 let, co jsme se poprvé sešli na Legendách. Tehdy jsme si mohli prohlížet 55 aut, následující rok to už bylo zhruba pět stovek exponátů. Letos nás na Výstavišti Praha po dva dny čeká na 180 000 m² víc než tisíc vystavovatelů, letošním hlavním tématem budou „Německé hvězdy“.