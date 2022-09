Cena pšenice klesá, už stojí skoro stejně jako před válkou na Ukrajině

Cena pšenice na světových trzích klesá a jeden bušl (27,2 kg) se v Asii prodával zhruba za 8,50 USD (208 Kč). Důvodem je jednak právě vývoz ukrajinského obilí podle dohody vyjednané za účasti OSN v létě v Istanbulu, ale obavy z globální recese, která by podle analytiků patrně snížila celkovou poptávku.

Na začátku února, tedy ještě před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, se cena pšenice pohybovala kolem osmi dolarů za bušl. Vzhledem k tomu, že Ukrajina i Rusko jsou významnými dodavateli obilí na světový trh, cena pšenice krátce po začátku invaze prudce vzrostla a dostala se až nad 12 dolarů za bušl. V dubnu se vrátila pod deset dolarů, aby se v květnu nad 12 USD vrátila. Pak ale začala klesat a od července se pohybuje v pásmu od 7,50 do devíti dolarů za bušl.

Na trzích teď panuje nejistota, kterou vyvolává rázné zvyšování úrokových sazeb v mnoha zemích, jejichž centrální banky se tak snaží bojovat s vysokou inflací. To vede mezi obchodníky k obavám, že rychlé zpřísňování měnové politiky by mohlo globální ekonomiku příští rok uvrhnout do recese.