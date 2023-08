Česká ekonomika klesla o 0,4 procenta. Lidé stále málo utrácejí

Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku podle zpřesněných údajů meziročně klesla o 0,4 procenta. Oznámil to dnes Český statistický úřad (ČSÚ). Ve srovnání s předběžnými odhady statistiků je tak pokles mírnější.

Na druhou stranu někteří ekonomové vidí v číslech naději do budoucna.

„Hlavním důvodem stagnující ekonomiky je stále nízká spotřeba, ale výsledky HDP za 2Q23 naznačují, že českou ekonomiku čekají lepší zítřky. S klesající inflací by měl růst apetit českých domácností více utrácet, rovněž zahraniční obchod by měl dále přispívat k růstu i vzhledem k oslabení české koruny ve zbytku roku, což by mělo podpořit ve vyšší míře český export,“ tvrdí například analytik Raiffeisenbank Martin Kron.