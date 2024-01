Nový rok, nové výzvy: Velká sedmička, Fed i Indie. Co bude hýbat akciemi

Akcie podle něj ale loňské tučné zisky zopakovat jen tak nemusí, z hlediska ohodnocení jsou totiž už nyní relativně drahé. „V akciích je zaceněn růst ekonomiky, klesající inflace a nižší úrokové sazby, tedy velmi pozitivní scénář vývoje ekonomiky a měnové politiky. Pokud by se tento scénář nenaplnil, hodnota akcií by mohla klesnout,“ upozorňuje.

„Jenže republikáni už nejsou tím, čím bývali, Trump srazil firemní daně už při minulém mandátu a další takto silnou plošnou podporu mu při bídném stavu rozpočtu ani jeho spolustraníci nejspíš nepovolí. Pravděpodobně by ale proběhly strukturální změny, ze kterých by části trhu profitovat měly,“ míní analytický tým Patria Finance.

Tamní centrální banka totiž zatím drží jako poslední na světě negativní úrokové sazby, nicméně trhy momentálně předpovídají, že do dubna přijde první zvýšení od roku 2007. A to by mohlo japonské akcie přibrzdit. Zvyšující se úrokové sazby mohou investory od akcií odradit a přesměrovat kapitál na jiné trhy s pevným výnosem, například do dluhopisů.