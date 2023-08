USA klepou na brány recese. Ta ale přijít nemusí

Důvěrou trhu v americké banky letos otřásl krach tří věřitelů, Silicon Valley Bank, First Republic a Signature Bank. Negativním důsledkem jejich pádů byl takzvaný run na banky, tedy rychlý výběr vkladů u řady regionálních peněžních institucí, a to přes to, že úřady zavedly mimořádná opatření na posílení důvěry.

Investoři totiž sází na to, že centrální banka USA svými kroky zajistí takzvané „měkké přistání“ tím, že zchladila ekonomický růst a zkrotila inflaci, aniž by vyvolala recesi, což je pro vývoj cen akcií klíčové.

Výhled pro ekonomiku USA ve své nejnovější prognóze ze začátku měsíce aktualizovala Bank of America. Ta jako první velká banka z Wall Street předpokládá , že se tamní ekonomika recesi vyhne. Zdůvodňuje to lepšími ekonomickými čísly za poslední tři měsíce včetně nízké nezaměstnanosti a uvolňovaní inflačních tlaků.

Výkonný ředitel investiční společnosti TIAA Niladri Mukherjee pak přichází s názorem, že pokud by ekonomiku USA přeci jen mírná recese postihla, trhy jsou připraveny to vstřebat. „Dokazuje to i rychlé zotavení trhů po krátkodobé ‚bankovní krizi‘ a následný vstup akcií do rostoucího trendu,“ řekl pro finanční portál InvestmentNews.