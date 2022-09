Experiment rok poté: Dolary v kapse jsou lepší než bitcoin v peněžence

Skeptici se obávali, že by do křehké ekonomiky země mohlo nové platidlo přinést nestabilitu a zbytečná rizika.

Prezident Nayib Bukele, horlivý zastánce bitcoinu, přijetí digitální měny propagoval a prezentoval ji jako způsob, jak zapojit více Salvadorců do formální ekonomiky. Asi 70 procent obyvatel země totiž do té doby nemělo ani vlastní bankovní účet, uváděly světové agentury.

Salvadorské průzkumy podle agentury Bloomberg navíc ukazují, že ti, kdo si peněženku ponechali, do ní převedli jen malé částky. Převážná část obyvatel totiž preferuje hotovost.

Do karet salvadorské vládě nenahrává ani současná hodnota bitcoinu. Ta klesla od maxima v listopadu minulého roku o více než 70 procent, což pro salvadorskou ekonomiku znamená další zátěž.

Kabinet navíc tvrdí, že digitální peněženku Chivo má více než čtyři miliony uživatelů, což však nesedí s květnovou zprávou amerického Národního úřadu pro ekonomický výzkum. Ta uvádí, že Chivo používá jen 20 procent dospělých občanů země, a to i přes mnohem větší počet prvních stažení.

Podle salvadorské ministryně cestovního ruchu Moreny Valdezové zaznamenala země od uzákonění bitcoinu coby oficiální měny 30% nárůst cestovního ruchu. Jen v letošním roce přicestovalo do země přes půl milionu turistů a v nedávném tweetu prezident Bukele poznamenal, že se cestovní ruch v zemi zotavil na úroveň před pandemií, přičemž jako hlavní důvody uvedl „bitcoin a surfování“.

„Domnívám se, že už jen kvůli propadu cen se žádná další země s přijetím bitcoinu jako národní měny nepřipojí. Navíc nejde o státy, které by udávaly směr,“ vysvětluje Jedlinský. Podle něj by však mohlo dojít k zařazení digitálního platidla do rezervních aktiv. „Může jít o jakoukoli zemi, například USA,“ dodává.