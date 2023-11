Láhve šampaňského z vraku inspirují vinaře. Nechávají je na dně moře

Dá se ve světě šampaňského objevit ještě něco nového? Zdálo by se, že taková klasika, jako je šampaňské, ani inovovat nejde. Hluboko na dně Baltu však mnoho let čekalo tajemství, jak udělat šampaňské ještě lepším.

Podmořské zrání bylo přitom objeveno úplnou náhodou. V roce 2010 našla skupina potápěčů v Baltském moři mezi Finskem a Švédskem nedaleko Alandských ostrovů vrak lodi Föglö potopené v roce 1852, píše britský deník The Guardian . Uvnitř se skrývalo překvapení v podobě 145 lahví šampaňského, které byly stále uzavřené a plné mimořádně chutného vína. Na lodi bylo nalezeno také několik lahví světlého piva.

Dva roky po nálezu bylo 11 lahví vydraženo za celkem 156 tisíc dolarů (asi 3,5 milionu korun) na aukci v Mariehamnu na Alandských ostrovech. To však bylo ještě předtím, než šampaňské ochutnali a analyzovali odborníci. Dnes se hodnota lahví pohybuje okolo 190 tisíc dolarů (4,2 milionu korun).

Malé vzorečky ze tří nalezených lahví byly poslány profesorovi biochemie potravin z univerzity v Remeši, která leží v centru oblasti Champagne. Profesor Philipp Jeandet provedl rozsáhlou analýzu vína a o svých zjištěních napsal zprávu, publikovanou v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.